Soube-se hoje [quinta-feira] que João Ribas, anterior diretor-adjunto, vai substituí-la em Serralves. Acha que Serralves vai ficar bem entregue?

Sim, claro! O Conselho de Administração de Serralves, com o júri para a posição, fizeram um bom trabalho e têm uma boa ideia do que querem para o futuro. Acho que a escolha é muito boa.

Por que razão deixou o Porto e Serralves?

Por motivos profissionais, puramente. Deixo Serralves com muita saudades, é uma instituição fantástica e adoro o museu! A arquitetura do Álvaro Siza é uma coisa especial, é distinta. Foi um privilégio para mim poder trabalhar neste contexto durante todos estes anos. Mas é verdade que, na minha profissão, chegamos às vezes a um ponto em que começamos a querer mais desafios. Eu acho que consegui realizar muitas coisas para o museu e que é bom que o museu agora tenha uma nova etapa.

E porquê o Mudam?

O Conselho de Administração e o júri responsável pela minha nomeação convenceram-me de que havia muito a fazer neste museu. O edifício [do arquiteto chinês Pei] é super interessante, mas há muito a fazer. Para mim isso é interessante, também, porque há trabalho a fazer. Esta é só a segunda vez que assumo a posição de diretora de museu, é uma progressão na minha carreira. E o Luxemburgo é na Europa, eu gosto muito de estar na Europa. Tem tradições, histórias e políticas diferentes, tem um projeto comum que faz parte da cultura europeia. Como australiana, é uma coisa que admiro enormemente. Vir para o Luxemburgo é uma transição, mas sempre na Europa.

Há aqui muitos portugueses, se calhar não vai estranhar tanto...

Sim, estou a descobrir isso! O Luxemburgo é um país muito cosmopolita, que tem uma proximidade com outros países mais na moda. Evidentemente, vou ter saudades do Sul da Europa, é uma outra perspetiva. Foi a primeira vez que tive a experiência da Europa do Sul, não somente para as férias, mas para viver e compreender como as coisas acontecem. Em Portugal há a história de como descobriu o mundo, a globalização, as relações com África, o Brasil e Ásia, mas também a Península Ibérica, Itália e Grécia. Com a crise financeira, havia uma solidariedade entre estes países e isso para mim foi um enriquecimento pessoal, intelectual e cultural.

E como é ter trabalhado num país pobre e vir agora para um dos países mais ricos do mundo, mas menos ousado em termos de atitude?

Isso é interessante e vou ver, porque estou a chegar – cheguei hoje do Porto para este evento [a “Noite das Ideias”, na quinta-feira]. Financeiramente, é verdade que Portugal não é muito rico, mas é um país riquíssimo a nível da História, da cultura, de potencial, com as universidades, cinema e todas as artes. Tem uma riqueza fantástica! Aqui não conheço ainda a riqueza do Luxemburgo. As pessoas dizem-me: “Ah, o Luxemburgo é muito, muito rico”, mas também me dizem que este conforto financeiro no país é relativamente recente. Acho que a situação, culturalmente – e quero dizer as atividades, as mentalidades – é mais complexa. Mas tenho também a impressão, e de facto foi uma coisa que me foi transmitida, quando estava a decidir vir, que há uma grande ambição no Luxemburgo de trabalhar e investir mais na cultura. Esse investimento na cultura não é só acrescentar investimentos, mas investir também nas mentalidades das pessoas. A cultura e a sua amplificação é uma coisa que vivemos todos os dias. Mas é verdade, há um paradoxo.

Ainda sobre esse paradoxo entre Portugal e o Luxemburgo: Serralves teve, no ano passado, cerca de um milhão de visitantes, enquanto o Mudam não chegou aos 100 mil. É uma décima parte. Este museu está, como se diz em bom português, às moscas?

Às moscas?

Quer dizer, está vazio, tem pouca gente? Isso foi uma preocupação que lhe foi transmitida?

Não foi transmitida, porque – é normal – as pessoas aqui têm um certo orgulho neste número, mas é verdade que, quando vi a primeira vez os números, fiquei...



Foto: Gerry Huberty / Contacto

Chocada?

Sim, chocada, é verdade. É verdade que, quando cheguei a Serralves, no início de 2013, os números eram mais baixos, menos de 500 mil visitantes. Sinto um certo orgulho por ter contribuído para este aumento do número de visitantes. Mas é verdade que esse aumento coincidiu com o aumento do interesse pelo Porto, com muitos mais visitantes estrangeiros. E também graças à programação, com muitos mais eventos, que criaram um grande interesse de impacto nacional. Setenta e cinco por cento dos visitantes em Serralves são portugueses e isso é muitíssimo impressionante. O Luxemburgo tem uma população de um milhão?

Quinhentos mil.

Em todo o Luxemburgo?

Sim, é mais ou menos a população do Porto...

Então, cem mil [visitantes], em 500 mil [habitantes], é 20%. Visto que o Luxemburgo tem esta visibilidade, proximidade, e que tem tantas pessoas que vêm – os fronteiriços, os estrangeiros que vêm para as instituições, como o Tribunal Europeu, o Parlamento, e para empregos nos bancos –, tem um potencial enorme. Um dos objetivos é que o Mudam seja mais frequentado. Mas no Luxemburgo mesmo, e sobretudo na cidade, eu queria ver mais pessoas que vêm de comunidades diferentes, um público mais diversificado. Disseram-me que o Luxemburgo tem 180 nacionalidades, e isso é uma oportunidade para nós de representar os interesses destas comunidades ao nível da arte, da estética e da cultura.

O artista britânico Nick Currie (Momus), que faz aquilo a que chama as “Unreliable Guided Tours”, nas quais faz umas piadas sobre a arte, com alguma verdade, esteve aqui há pouco tempo. E dizia: “Bem, este museu enorme, enorme, está vazio, mas tem sido usado para filmes de terror húngaros.” Esta piada significa que o espaço está mal aproveitado e parece quase um mausoléu. Em Serralves fez algumas modificações – isso aqui também é possível?

É. Mas, por exemplo, em Serralves, quando cheguei, tive medo, porque não percebi o edifício e a arquitetura. Compreendi, depois, que era uma acumulação de mudanças e bloqueios da arquitetura e poderia analisar tudo para compreender e começar a trabalhar de seguida, aproveitando os aspetos positivos dessa arquitetura. Isso, para mim, é também motivo de grande orgulho, porque o arquiteto Álvaro Siza Vieira, com quem tive o privilégio de desenvolver uma grande amizade, disse-me: “Ah, foi a Susana que abriu as janelas!”. Aqui é a mesma coisa. Quando vim aqui no início de janeiro, passei quase uma semana a dar voltas ao edifício com pessoas daqui e a fazer perguntas. Descobri que há coisas que não são intencionais – por exemplo, quando uma pessoa entra no museu, tem uma expetativa de ver as obras de arte. O primeiro nível da minha missão é acordar este edifício e o seu funcionamento para que tenha um ambiente vivo e fiquemos com a impressão de que há coisas que estão a acontecer. Isso é importantíssimo.

Essa intervenção, tal como em Serralves, vai passar pela utilização do espaço exterior (que, aliás, é muito bonito)?

Claro, claro...

Para conquistar pessoas que não tenham particular interesse pela arte? No fundo, dessacralizar um pouco o museu...

Sim, isso é importante, porque temos este contexto muito interessante que é preciso aproveitar.

A instalação do artista japonês Susumu Shingu, prevista para o exterior do museu a partir de maio, é já um plano seu?

Não, mas encorajei a equipa a fazer a montagem desta obra antes da inauguração da exposição para se criar uma dinâmica. É muito importante trabalhar também a dinamização e o ritmo das coisas...

Por falar no ritmo: para quem, como é o seu caso, viveu em grandes metrópoles como Nova Iorque, Londres, Paris, Abu Dhabi, o Porto...

O Porto agora [risos]...

...e agora vem para o Luxemburgo, que tem menor dimensão, não tem medo de se aborrecer?

Não... Um bocadinho [gargalhada]! Espero que não, até porque estou muito perto de grandes cidades. Como aconteceu no Porto, a partir de um certo momento, comecei a apreciar a sua calma, porque no meu trabalho preciso de viajar muito e de estar com muitas pessoas, é uma vida muito ativa e muito social. É por isso que aprecio mais os momentos de calma e de estar numa cidade mais tranquila. Aqui não tenho o mar, não posso sentar-me à beira do mar, mas há rios, Paris está perto e Portugal também, até porque vou manter essa ligação. Tenho lá o nosso apartamento e muitos amigos.



Foto: Gerry Huberty / Contacto

Com essa ligação a Portugal vai abrir as portas do museu a mais artistas portugueses? João Penalva [que expõe no Mudam a partir de 3 de março] foi já uma escolha sua?

Não, a maior parte da programação para este ano já estava definida. Na história deste museu há uma ligação aos artistas portugueses, mas virão alguns.

Tem já planos concretos e artistas que gostasse de trazer?

Sim, mas não posso anunciar, porque estou a cuidar disso. Espero, dentro de seis meses, anunciar a programação para 2019. Estou a trabalhar com a equipa do museu e colaboradores que vêm de fora, porque isso também é importante.

E artistas que, segundo o seu gosto pessoal, quisesse ver cá?

Tenho um gosto relativamente generoso e aberto, mas há ideias ainda para definir.

Numa entrevista ao Público, quando chegou a Serralves, escolheu uma palavra para resumir a marca que pretendia imprimir ao museu. Em 2013 disse “bold”, ou seja, ousado. Qual é a palavra para a marca que quer imprimir aqui no Mudam?

Energia.



Paula Telo Alves e Paulo Jorge Pereira

Leia a entrevista completa na edição de 31 de janeiro do semanário Contacto.