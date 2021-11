Mamie Mitchell é o segundo membro da equipa de filmagens a apresentar uma queixa contra o autor e outros produtores de "Rust". Ator matou acidentalmente a diretora de fotografia durante as gravações em outubro.

Supervisora processa Baldwin por "jogar roleta-russa com a arma" que matou diretora de fotografia

Mamie Mitchell é o segundo membro da equipa de filmagens a apresentar uma queixa contra o autor e outros produtores de "Rust". Ator matou acidentalmente a diretora de fotografia durante as gravações em outubro.

O ator Alec Baldwin, que matou acidentalmente a diretora de fotografia de um filme que estava a ser rodado, foi acusado de "jogar à roleta russa" quando manuseou a arma sem seguir as regras de segurança da indústria cinematográfica. A alegação é de Mamie Mitchell, supervisora do guião do filme "Rust" que apresentou um processo formal nos tribunais contra Baldwin, em Los Angeles, na quarta-feira.

"Os acontecimentos que levaram a que Baldwin disparasse uma arma carregada não constituem simples negligência", afirmou a advogada de Mamie em conferência de imprensa em Los Angeles. "Pelo contrário, na nossa perspetiva, o Baldwin escolheu jogar à roleta russa quando operou uma arma sem a verificar e sem que o armeiro o tivesse feito na sua presença", argumentou ainda. "O seu comportamento e o dos produtores de 'Rust' era perigoso", acrescentou.

Mamie Mitchell é o segundo membro da equipa de filmagens a apresentar uma queixa contra o autor e outros produtores de "Rust"e diz estar a sofrer de "angústia emocional" e outras doenças resultantes de danos "intencionalmente" causados pela produção. Na semana passada, o diretor de iluminação do filme, Serge Svetnoy, que presenciou o tiro acidental, também tinha apresentado queixa por "negligência" contra o ator, a produção e a armeira.

Ambos trabalhavam juntamente com Halyna Hutchins, a diretora de fotografia do filme que foi acidentalmente atingida por Alec Baldwin nas rodagens a 21 de outubro.

A queixa de Mamie Mitchell visa ainda o diretor-assistente, David Halls, que deu a arma a Baldwin e lhe disse que era inofensiva, e a armeira presente nas rodagens, Hannah Gutierrez-Reed, que estava encarregue das armas de fogo utilizadas pelos atores.

Hannah Gutierrez-Reed de 24 anos, tem declarado repetidamente que desconhecia a presença de munições reais nas gravações. A bala estava dentro de uma arma que Alec Baldwin estava a operar enquanto ensaiava uma cena. Além de ter morto Halyna Hutchin a munição provocou ferimentos no diretor, Joel Souza.

"Baldwin e (outros) profissionais experientes sabiam que a arma em questão nunca lhe deveria ter sido entregue pelo diretor assistente," mas pela armeira do cenário, acusou a advogada. O ator "não podia, portanto, ter confiado em qualquer declaração do diretor-assistente sobre a segurança da arma", acusou.

Segundo as diretrizes de segurança na indústria cinematográfica dos EUA, o armeiro deve mostrar explicitamente a um ator que a arma é segura e só depois entregá-la diretamente. "Baldwin sabia que esta era a regra e que não era seguida. E ele próprio não verificou a arma", acrescentou a defesa de Mamie Mitchell.

Apanhado recentemente de surpresa pelos jornalistas depois do caso, o próprio Alec Baldwin lamentou o incidente e salvaguardou não poderá prestar mais detalhes sobre o caso enquanto decorre a investigação.

