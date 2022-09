Tim Roth assina um desempenho fabuloso no papel de Neil, um homem de meia-idade que terá perdido a vontade de viver.

"Sundown". Um homem infeliz em Acapulco

António Raúl VAZ PINTO DA CUNHA REIS

Neil Bennett não é um homem feliz. Apesar de estar de férias em Acapulco com a irmã Alice e os seus dois filhos adolescentes, Colin e Alexa, parece absolutamente desesperado e triste quando olha para a água durante a sequência de abertura do filme.

Quando Alice recebe a notícia de que a mãe morreu, Neil convenientemente perde o passaporte e fica para trás, enquanto o resto da família regressa a Londres para as cerimónias fúnebres.

Apesar de ser rico, a vida da personagem principal parece ter pouco sentido, e quando ele olha desesperado para o mar, pode ser que esteja a enfrentar o vazio da sua própria existência...

Na ausência da família, o tristonho Neil anima-se e começa a aproveitar a vida um pouco mais, apesar de também estar de luto... mas será que se sente de luto?

Neil promete a Alice que apanhará o próximo voo para casa, mas simplesmente muda de hotel e até arranja uma amiga. Vai ficando claro que Neil não tem vontade de voltar a Londres.

Foto: Ad Vita

Podemos supor que o homem está cansado da vida quotidiana e dos negócios. Por isso, não será surpresa nenhuma que ele tenha vontade de se deixar ficar pela ensolarada Acapulco. Quem não trocaria o stress de uma vida cheia pelos momentos relaxantes de um resort de praia?

"Sundown" deixa-nos crer, pelo menos durante algum tempo, que o protagonista talvez esteja a passar por uma espécie de crise de meia-idade; mas tudo é especulação. O realizador e argumentista do filme, Michel Franco, não nos dá muitos elementos para descobrirmos o que vai na cabeça de Neil.

Durante boa parte da história, simplesmente vemos os dias calmos de Neil a passear e dormir na praia, ou a beber cerveja e a olhar para o horizonte. É difícil saber o que passa pela cabeça do protagonista.

Mas, de repente, ocorre mais uma tragédia e somos forçados a ver Neil de outra forma.

Tim Roth assina um desempenho fabuloso no papel de Neil, um homem de meia-idade que terá perdido a vontade de viver. O ator não dá pistas sobre o que Neil está a pensar ou a sentir, e impressiona pela precisão do desempenho, mostrando o exterior gelado de um homem que parece deprimido num momento e estranhamente calmo no seguinte.

Roth caminha pelo filme fora com um ligeiro sorriso plácido, ombros caídos, chinelos a arrastar, revelando um homem vazio que não deseja nada mais do que ser deixado em paz.

Charlotte Gainsbourg também impressiona, no papel de uma mulher cada vez mais desesperada. Alice regressa a Acapulco, preocupadíssima com o irmão, para o encontrar silencioso, sentado numa espreguiçadeira, aparentemente sem qualquer preocupação, nem pessoal, nem com a ansiedade da irmã.

O filme de Michel Franco é belo. A câmara captura todos os elementos do cenário paradisíaco; de tal forma que, às vezes, podemos pensar que estamos perante um documentário de viagens com pessoas de diferentes classes e origens a curtir umas férias nas praias de Acapulco.

Mas, de repente, a violência surge, o sangue mistura-se com a maré que sobe, e a morte aparece como uma realidade sempre presente. Podemos fazer aquilo que nos apetecer, mas escapar da morte não escapamos. Parece que essa verdade é o ponto central da crise existencial de Neil.

Apesar de ser rico, a vida da personagem principal de "Sundown" parece ter pouco sentido, e quando ele olha desesperado para o mar, pode ser que esteja a enfrentar o vazio da sua própria existência, mas a interpretação do filme por parte de cada espectador pode ser totalmente distinta da minha. E ainda bem que assim seja...

"Sundown" não é filme para quem procura muitas explicações e uma conclusão muito arrumadinha. O realizador convida-nos a partilhar momentos da vida de um homem deprimido e desanimado, mas não dá muitas pistas sobre ele. Fica por nossa conta entender o funcionamento desse homem e, ao mesmo tempo, tentar adivinhar o significado do final do filme.

"Sundown", de Michel Franco, com Tim Roth, Charlotte Gainsbourg, Iazua Larios, Henry Goodman, Samuel Bottomley e Albertine Kotting McMillan.

