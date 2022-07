O centro da capital do Luxemburgo vai transformar-se num parque infantil gigante este fim de semana.

Sugestões para um fim de semana em grande

Madalena QUEIRÓS O centro da capital do Luxemburgo vai transformar-se num parque infantil gigante este fim de semana.

Sexta-feira (29), junto ao Palácio Grão-Ducal, Rue du Marché-aux-Herbes, a partir das 21h30

Cinema ao ar livre: "West Side Story"

Spielberg refaz a adaptação livre de Bernstein e Sondheim de "Romeu e Julieta", tendo como pano de fundo as lutas de gangues rivais nos anos 50 de Nova Iorque, num espetáculo deslumbrante de dança e canto.

Sexta-feira e sábado (29 e 30), Place de la Constitution, Avenue de la Liberté, a partir das 13h30

Parque infantil gigante na capital

A edição do "Kanner in the City" em 2018. Foto: Pierre Matgé/Luxemburger Wort

Como parte do "Aktioun Bambësch", o Service Foyers scolaires – Département CAPEL da Cidade do Luxemburgo organiza anualmente o seu tradicional festival de jogos "Kanner in the City". Este grande evento tem lugar no último fim de semana de julho e faz parte do programa "Summer an der Stad" (Verão na cidade, em português) do Gabinete de Turismo da Cidade do Luxemburgo. Durante este tempo, o centro da cidade é transformado num verdadeiro parque infantil, com uma vasta gama de jogos e oficinas para a diversão de jovens e idosos, com base num tema específico cada ano.

Sexta-feira (29), na discoteca Gotham, 14 Avenue de la Faiencerie, a partir da meia-noite

Dj Clement Julier

Foto: Anouk Antony/Luxemburger Wort

O espetáculo do Dj Clement Julier promete prolongar-se noite dentro.

Sábado (30), na Place Emile Hamilius, a partir das 7h30

Mercado da cidade

Localizado no coração da cidade, o "Stater Maart" é um mercado quinzenal na place Emile Hamilius que oferece uma vasta gama de produtos regionais e sazonais, produtos biológicos, flores e plantas, frutas e legumes, peixe, carne, produtos cozidos, frango assado, massas, queijo e todo o tipo de outros produtos artesanais

Sábado e domingo (30 e 31), no Castelo de Preisch, a partir das 11h00

Caça ao tesouro

Foto: Wikipedia Commons

As fadas não são uma lenda em Preisch. Sempre viveram sob as pedras musgosas da floresta. Mas há muito tempo que ninguém os vê. Estes pequenos seres mágicos, rapazes e raparigas, de pele verde e asas prateadas, são os protetores da floresta de Preisch e do seu rio. Esta caça ao tesouro é adequada tanto para jovens como para os mais velhos, e os adultos ficarão surpreendidos com o quanto se vão divertir a resolver os enigmas. A caça ao tesouro é uma forma de chamar a atenção para pequenos detalhes que passariam despercebidos durante uma visita gratuita ao parque.

Sábado (30), Funiculaire, plateau de Kirchberg, das 15h às 17h

Visita guiada "Ao ataque a Kirchberg"

Foto: Pierre Matgé/Luxemburger Wort

Um impressionante sistema de fortificações, que desapareceu quase completamente desde o Tratado de Londres em 1867, defendeu a zona de Kirchberg e protegeu a cidade fortaleza. As primeiras construções militares nas alturas desta zona datam da época de Luís XIV. O engenheiro Vauban, que liderou os trabalhos da estrutura em 1684, foi encarregado de elaborar um plano para o reforço da fortaleza. O museu Dräi Eechelen oferece visitas guiadas de duas horas a estes locais.

Sábado e domingo (30 e 31) no Centro Equestre de Roost, Bissen

Torneio de saltos equestres

Foto: Sandrine Manuguerra

Torneio de saltos no centro equestre Roost com a família Hubert Van der Weken.

Domingo (31), no Parque Municipal de Gaalgebierg, Esch-sur-Alzette, a partir das 17h

Torneio de voleibol de praia "Spuerkeess Luxembourg Beach Open"

Foto: Jean-Claude Adler

O "Spuerkeess Luxembourg Beach Open" é o maior torneio de voleibol de praia da Grande Região, organizado pelo Escher Volleyball Club. Desde a primeira edição em 1995, o evento tem despertado grande interesse e entusiasmo entre jogadores, espectadores e patrocinadores.

