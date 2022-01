Música, teatro e até coisas para fazer com os mais novos nos próximos dias.

Cultura 2 min.

Eventos

Sugestões culturais para os próximos dias

Tiago RODRIGUES Música, teatro e até coisas para fazer com os mais novos nos próximos dias.

Quinta-feira (20), às 14h30, no Mudam Studio

"Festin – un pain fou"

Foto: Visit Luxembourg

Para celebrar a publicação do livro "Festin", de Anne Brugni e McCloud Zicmuse, o museu Mudam convida as famílias a participar num concurso especial de "pain fou" (pão de fantasia). Crianças, preparem os vossos lápis de cera e pincéis e deixem a vossa imaginação correr à solta inventando pães com as formas e nomes mais loucos.

De quinta-feira (20) a terça-feira (25), às 20h, no Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg

Ópera "Zu unseren Schwestern, zu unseren Brüdern"

Foto: Marc Wilwert

Esta ópera é concebida e dirigida pelo músico belga-luxemburguês Stéphane Ghislain Roussel. A sua nova produção da ópera "Der Kaiser von Atlantis" compõe a segunda metade do programa. Foi escrita por dois amigos no campo de concentração nazi de Theresienstadt por volta de 1943, o compositor Viktor Ullmann e o libretista Peter Kien, que mais tarde morreu em Auschwitz.

Sexta-feira (21) e sábado (22) das 10h às 19h, no The Car’tell

Grande venda de plantas

Foto: Laurent Blum

Este fim de semana há a grande venda de plantas no Luxemburgo! A Plantes pour tous organiza este evento para promover a venda do máximo de plantas, com mais de 150 variedades, a um preço mínimo, assim como acessórios para ajudar na plantação. O evento vai decorrer no clube recreativo The Car’tell e é "pet friendly", ou seja, pode ir com a família e o animal de estimação.

Sábado (22), às 11h, nas Rotondes

Exposição "AB/Augmented Books 3.0"

Foto: Rotondes

A partir deste sábado e até ao dia 6 de fevereiro, o centro cultural das Rotondes volta a abrir – pela terceira e última vez – a sua biblioteca de livros para crianças. A exposição vai estar aberta ao público às quintas e sextas, das 15h às 19h, e aos fins de semana, das 11h às 18h. A entrada é gratuita e pode lá ir em família ou em visitas das escolas.

Sábado (22), às 19h, e domingo (23), às 17h, nas Rotondes

Teatro "Emma K"

Foto: Marc Lazzarini

Este fim de semana, o centro cultural das Rotondes recebe também a peça de teatro infantil "Emma K", do coletivo de artistas Bombyx, de Dudelange. Conta a história de Emma, uma menina de 12 anos, baseada no romance de Kafka "O Processo", numa fábula sobre o livre arbítrio e o fundo de factos aparentemente invioláveis. Durante a sua experiência, Emma descobre o que é a liberdade.

Domingo (23), às 19h, na Philharmonie

Concerto Marcel Khalifé & Bachar Mar-Khalifé

Foto: Philharmonie

O espetáculo "Mahmoud, Marcel et moi" foi concebido pelo compositor libanês Bachar Mar-Khalifé como uma dupla homenagem: ao seu pai, Marcel Khalifé, figura de proa na cena musical libanesa, mas também à amizade com o grande poeta palestiniano Mahmoud Darwich, cujos poemas transformou em música nos anos 70.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.