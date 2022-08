Nem só de Schueberfouer se vive este fim de semana. Veja as nossas sugestões para os próximos dias.

Cultura 3 min.

Guia

Sugestões culturais para o fim de semana

Madalena QUEIRÓS Nem só de Schueberfouer se vive este fim de semana. Veja as nossas sugestões para os próximos dias.

Sexta-feira (26), a partir das 17h, na Schueberfouer

"Rosa Lëtzebuerg tour"

É finalmente o grande momento! A associação Rosa Lëtzebuerg vai marcar presença na Schueberfouer.

Sexta-feira (26), das 18h30 às 22h30, no Café Bei de Minettsdäpp, em Esch-sur-Alzette

Noite de jogos de tabuleiro

Participe numa noite de jogos, bebidas e petiscos nas novas instalações. No Café Bei de Minettsdäpp, na rue Berwart.

Sexta-feira (26), a partir das 18h30, Centre Culturel "Beim Nëssert", em Mondercange

Esch22: Exibição do filme "Capitão Fantástico"

Nas florestas profundas da América, um pai dedicado a criar os seus seis filhos com uma educação física e intelectual rigorosa é obrigado a partir o seu paraíso e para entrar 'no mundo'. Viggo Mortensen estrela como protagonista neste drama familiar sobre as possibilidades e limites da paternidade e estilos de vida alternativos.

Sábado (27), Mudam, das 10h às 18h, na capital

"Pergunte-me sobre arte"

Que tipo de material é este? Qual é a ideia por detrás de tudo isto? Será isto arte? Durante os fins-de-semana, os mediadores de arte recebem-no no Mudam para o guiar através do museu. Podem ser facilmente identificados pela sua T-shirt com as letras "Ask me"("pergunte-me", em português), e estão abertos a discussões espontâneas sobre arte, arquitetura, o museu, as suas exposições, assim como sobre os seus pensamentos pessoais sobre todos estes temas! Basta perguntar!

Sábado (27), das 14h às 17h, no Parque Gerlache, em Differdange

Esch22: Grande Workshop de Capoeira

A capoeira nasceu na época da escravatura no Brasil e tem as suas raízes nas lutas e danças dos povos africanos. Uma luta de defesa, mas também utilizada na rebelião contra a sociedade de escravos, está há muito associada aos que viveram à margem da sociedade, mas lutaram para afirmar a sua identidade, direitos e valores culturais. Por esta razão, a capoeira tem uma grande vocação para incluir e unir.

O projeto "Roda" inclui aulas de capoeira e de dança afro-brasileira (Maculélé, Jongo, Puxada de Rede, Samba de Roda) nos municípios de Esch-sur-Alzette e Differdange. O evento é gratuito.

Domingo (28), entre as 15h e as 18h, na PopUp Village "Beim Nëssert", em Esch-sur-Alzette

Esch22: Caminhada literária entre as árvores

Caminhar sempre foi um instrumento de inspiração para poetas, escritores e pensadores livres. Vamos deixar-nos guiar pelas árvores ao longo do Minett Trail, uma nova rede de trilhos no sul do país, criada por ocasião de Esch Capital Europeia da Cultura 2022. O passeio por florestas, lagoas e campos será pontuado pela leitura de textos que nos ligam à paisagem, com excertos de Davide Sapienza & Robert Weis, Emeric Fisset e Tiziano Fratus.

O número de participantes é limitado pelo que o evento está sujeito a marcação prévia.

Domingo (28), a partir das 17h30, na Navitours Eventschiff, Quai de la Moselle, L-5553 Remich

Sundayvibes: Rave no barco

Bruno e Pablo Stumm irão abanar a pista de dança no convés superior com os melhores êxitos techno.

Domingo (28) a partir das 19h, no den Atelier, na capital

Concerto dos Bright eyes

Por vezes parece que se está a ouvir uma canção de Bright Eyes com todo o corpo. Das primeiras gravações de Conor Oberst numa cave de Omaha, entre 1995 e 2020, a música de Bright Eyes tenta desvendar os embaraços impossíveis da dissidência: pessoal e política, externa e interna.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.