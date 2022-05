O concerto deveria ter acontecido no final de março, mas foi cancelado devido a casos de covid-19 na banda.

Concerto

Sting atua no Rockhal a 12 de novembro

Redação O concerto deveria ter acontecido no final de março, mas foi cancelado devido a casos de covid-19 na banda.

O músico britânico Sting vai subir ao palco da sala de espetáculos em Esch-Belval no sábado, 12 de novembro, para uma atuação inserida na digressão "My Songs", anunciaram os responsáveis pela sala de espetáculos esta terça-feira.

O concerto estava originalmente previsto para 2 de julho de 2020, mas foi adiado duas vezes por conta da pandemia, primeiro para 4 de junho de 2021 e depois para 29 de março deste ano. Os bilhetes comprados para as datas anteriores permanecem válidos para a nova data.

Sting adia concerto no Rockhal devido à covid-19 O músico britânico ia atuar no Luxemburgo esta terça-feira à noite.

No momento do anúncio, o Rockhal disponibilizou mais uma dúzia de bilhetes, entretanto já comprados. De momento, a lotação está esgotada, mas é possível que haja desistências de pessoas para quem a nova data não é conveniente.

O ex-vocalista dos The Police move multidões no Luxemburgo, tendo esgotado previamente o Rockhal. Em 2018, atraiu 9.500 espectadores num concerto no Festival Open Air Belval.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.