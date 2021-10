Sul-coreanos com esse número ou combinações semelhantes foram 'bombardeados' com incontáveis chamadas.

Squid Game. Número de telemóvel exibidio na série é real e teve de ser alterado

AFP A Netflix teve de alterar, na quarta-feira, um número de telemóvel que apareceu na série mais falada do momento, Squid Game, depois de os sul-coreanos com esse número ou combinações semelhantes terem sido 'bombardeados' por incontáveis chamadas.

A série sul-coreana de nove episódios, que combina violência extrema com denúncia de desigualdade económica, apresenta centenas de personagens a competir num concurso de jogos infantis para ganhar 45,6 milhões de won (cerca de 33 milhões de euros), com os derrotados a serem mortos.

Para participar no jogo, têm de telefonar para um número num cartão de visita.

Enquanto os realizadores de cinema e televisão utilizam normalmente números falsos, os oito dígitos deste cartão são de um número de telemóvel real.

O número pertence a um indivíduo que se queixou de receber chamadas e mensagens "sem parar". "Tenho recebido chamadas e textos sem parar desde que a série foi lançada, interrompendo a minha vida quotidiana", disse ao jornal Money Today, sem ser identificado.

Outros sul-coreanos com números semelhantes também se queixaram de embustes. Algumas pessoas que telefonam a meio da noite dizem que "querem participar no Squid Game" antes de desligarem.

Perante o aumento das queixas, a Netflix anunciou na quarta-feira que iria retirar o número de telemóvel da série. A empresa referiu que estava a trabalhar "para resolver a questão, com alterações nas cenas que mostram o número de telemóvel, quando necessário".

Na quinta-feira, o número de oito dígitos transmitido nos dois primeiros episódios foi efectivamente substituído por uma versão de seis dígitos.

Uma chamada para este número recebeu a resposta automática: "o número que marcou não está disponível".

A série sul-coreana Squid Game é um sucesso na Netflix em mais de 80 países e está prestes a tornar-se a série mais popular da história da gigante do streaming.

