Empresa tinha dito no ano passado que não tinha responsabilidade editorial pelo conteúdo. Mas depois das recentes acusações de músicos e celebridades foi mesmo obrigada a alterar a sua política.

Covid-19

Spotify cede à pressão e anuncia medidas para travar desinformação sobre a covid-19

AFP A plataforma online de streaming de áudio, Spotify, reagiu este domingo às recentes acusações de músicos e celebridades de que o serviço estava a promover a desinformação sobre a covid-19.

Acusada de dar rédea solta à desinformação sobre a pandemia nos seus podcasts, a gigante sueca anunciou medidas no domingo para tentar resolver a crescente controvérsia liderada pela lenda do folk-rock Neil Young.



O CEO e fundador da empresa líder mundial da música online, Daniel Ek, anunciou medidas que incluem a introdução de links em todos os seus podcasts mencionando a covid-19, que guiará os utilizadores para informações fatuais e de fontes científicas. A medida terá efeito já "nos próximos dias", prometeu o responsável.

"Com base no feedback que temos recebido nas últimas semanas, tornou-se claro para mim que tínhamos a obrigação de fazer mais para proporcionar equilíbrio e acesso a informação amplamente aceite pelas comunidades médicas e científicas", disse o bilionário sueco numa declaração.

No domingo a empresa tornou ainda públicas as regras de utilização do serviço e afirmou estar a "testar formas" de dar aos criadores de podcasts mais atenção ao "que é aceitável", sem mencionar diretamente a punição ou exclusão. Será isto suficiente para acalmar os ânimos iniciados por Neil Young na semana passada?

Neil Young exige ao Spotify que retire todas as suas músicas da plataforma "Faço isto porque o Spotify está a espalhar informações falsas sobre as vacinas - potencialmente causando a morte daqueles que acreditam na desinformação que está a ser transmitida", escreveu o autor de 'Heart of Gold' e 'Harvest Moon'.

O músico norte-americano esteve na base do protesto contra a gigante sueca. Young tinha pedindo-lhe que a plataforma deixasse de acolher o controverso mas muito ouvido americano Joe Rogan, o podcast mais ouvido no plataforma em 2021.

Rogan, cujo contrato no ano passado valia cerca de 100 milhões de dólares, é acusado de desencorajar a vacinação entre os jovens e de forçar a utilização de um tratamento não licenciado contra a covid-19 com ivermectina.

Mais de 200 profissionais de saúde dos EUA lançaram recentemente o alarme depois do Rogan ter convidado para um dos seus podcasts um médico popular entre os anti-vacinas, Robert Malone.

"Eles têm uma opinião diferente da opinião da maioria" que eu queria ouvir, explicou Joe Rogan, dizendo que estava principalmente "à procura da verdade" e queria "ter conversas interessantes com pessoas que têm opiniões diferentes".

Depois de numa primeira fase a plataforma ter ignorado o alerta de Neil Young, o música acabou mesmo por tirar toda a sua música do Spotify. O gesto chegou mesmo a ser aplaudido pelo diretor da Organização Mundial de Saúde (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Harry e Meghan Markle - que assinaram um acordo de cerca de 25 milhões de dólares com o Spotify - manifestaram "preocupações" em relação à desinformação contra a covid-19 na plataforma. Foto: Sonia Moskowitz Gordon/ZUMA Pres

Censura?

O "Spotify tornou-se um lugar de desinformação potencialmente mortal sobre a covid-19. Mentiras vendidas por dinheiro", tinha acusado Neil Young. O músico sofreu um ataque de poliomielite quando criança e ficou marcado para toda a vida. "Fi-lo porque no meu coração não tinha outra escolha".

A controvérsia continuou a crescer na semana passada, quando a cantora de culto canadiana Joni Mitchell anunciou a saída da plataforma.

Joni Mitchell segue Neil Young e sai do Spotify por desinformação sobre a covid-19 A plataforma de música anunciou que desde o início da pandemia removeu mais de 20.000 episódios de 'podcasts' relacionados com a covid-19, em conformidade com as suas normas de conteúdo.

Ao mesmo tempo, nas redes sociais, começaram a surgir movimentos a apelar ao cancelamento da subscrição do Spotify. Este domingo, o príncipe britânico Harry e a mulher Meghan Markle - que assinaram um acordo com a plataforma no valor estimado de 25 milhões de dólares - manifestaram "preocupações" em relação a esta questão.

Desde a ascenção da capital sueca Estocolmo para um líder mundial cotado em Nova Iorque, a gigante tem sido regularmente criticada por artistas sobre os montantes reduzidos que lhes paga, ao mesmo tempo que é aclamada pelo seu papel na recuperação da indústria musical.

À medida que se expandiu para os podcasts, as responsabilidades da empresa como armazenadora de conteúdos também se expandiram para além da música. O novo nicho de sucesso está a colocar pressão sobre as plataformas de streaming para lidar com a desinformação, a par com as redes sociais como o Facebook.

Adele pediu ao Spotify para tirar botão de 'shuffle' do seu álbum. O Spotify retirou em todos A cantora britânica, acabada de lançar "30", o seu quarto disco, pediu ao Spotify para que ocultasse a opção de colocar as músicas do seu novo álbum a serem escutadas de forma aleatória.

No ano passado, o CEO da empresa afirmava que a plataforma não tinha responsabilidade editorial pelo conteúdo: "Também temos rappers (...) E não lhes dizemos o que colocar nas suas canções". Mas a recente decisão da empresa demonstra o contrário.

Os peritos entrevistados pela AFP reconhecem que o controlo de conteúdo não é fácil, tanto em termos de liberdade editorial como dos milhões de horas de conteúdo disponíveis.

