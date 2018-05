"É o reconhecimento do valor e do nível da arquitetura portuguesa, cada vez mais reconhecida nos sítios que exigem mais qualidade", disse à agência Lusa.

Souto de Moura ganha Leão de Ouro na Bienal de Veneza

O arquiteto Eduardo Souto de Moura, vencedor do Prémio Pritzker em 2011, voltou a estar em evidência no plano internacional ao ser distinguido com o Leão de Ouro na 16ª Exposição Internacional de Arquitetura da Bienal de Veneza.

"Isto tudo vem de uma tradição do Siza [Vieira], do [Fernando] Távora e de outros arquitetos", acrescentou, lembrando que "a arquitetura portuguesa é muito bem vista" e revela "uma qualidade superior à da maior parte dos países europeus".

"E já não é de agora, estamos fartos de ganhar prémios, o que para mim é uma vaidade, ficamos orgulhosos", disse ainda, citado pela Lusa.

O projeto que lhe valeu a distinção é o complexo turístico de São Lourenço do Barrocal, reconversão de um monte alentejano com adaptação a hotel. "Foi um projeto muito difícil, porque não é radical. Já fiz outros projetos mais modernos, mais antigos, este era a procura de um tom que não destruísse o ambiente do edifício e da paisagem. É um projeto de risco porque estava quase no limite do pastiche, era uma imitação do antigo", resumiu.

A exposição vai estar aberta ao público até 25 de novembro.

