"Songs of Freedom" é a fotografia do ano dos Agora Awards

Fotógrafo nigeriano Michael Aboya foi distinguido em Barcelona.

O fotógrafo nigeriano Michael Aboya foi distinguido com o prémio "Fotografia do ano" do Agora Awards, em Barcelona.

A imagem premiada chama-se "Songs of Freedom" em homenagem à "Redemption Song" do jamaicano Bob Marley. Foi capturada em Accra, capital do Gana, e mostra quatro crianças de olhos fechados e punho erguido, enquanto outra toca violino. Os cinco são filhos de pescadores do bairro de Labadi, na costa da capital.

"Eu acredito que quando negros e indígenas contam as suas próprias histórias, elas conseguem apresentar o seu país e seu continente de maneira nova para o mundo, mostrando o amor, a paz e a harmonia, e mostrando o lado positivo um pouquinho mais à mostra, deixando a negatividade pra trás. Eu criei esta imagem para enfatizar o facto de que nós temos o poder de nos libertar de qualquer tipo de prisão mental, física, espiritual ou emocional”, afirmou Aboya à publicação Bored Panda, na reação à distinção.



Outras 130 mil imagens de 193 países concorreram ao prémio de cerca de 25 mil euros. "Songs of Freedom" foi eleita por 500 mil votos.

Além de vencedora, a fotografia mereceu o elogio do presidente da competição. "É uma foto impactante, com fortes contrastes e composição inteligente. É uma melodia que soa como a conquista de um futuro que mostra intelectualidade, pacifismo, esforço e dignidade. É uma imagem cheia de símbolos que indicam que a África está acordada e será protagonista de um futuro cheio de esperança. Para mim, essa foto é um manifesto visual de uma realidade presente, e simultaneamente, uma mensagem digna e otimista para o futuro", elogiou Octavi Royo.

Com 24 anos, Aboya ganhou um dos maiores prémios na sua área profissional. O nigeriano vive há 9 anos no Gana e apesar da formação em programação sempre foi apaixonado pela fotografia. Fotografa há 4 anos.

Veja aqui a série fotográfica do melhor fotógrafo do ano.

