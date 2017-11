Os U2 anunciaram a data de 01 de dezembro para o lançamento do seu novo álbum de estúdio, "Songs of experience", o 14.º da sua carreira e aquele que encerra o ciclo aberto com o anterior "Songs of innocence", em 2014.

A par do anúncio da data, pela discográfica Universal, foi igualmente revelado um novo 'single' do álbum, "Get out of your own way", que sucede aos anteriores "You're the best thing about me" e "The blackout".

Hoje foi também conhecida a capa do álbum, de novo uma fotografia assinada por Anton Corbijn, desta vez com os filhos de Bono e The Edge, os adolescentes Eli Hewson e Sian Evans, que apertam as suas mãos.

Gravado em Dublin, Nova Iorque e Los Angeles, "Songs of experience" reúne canções imaginadas em forma de cartas pessoais a lugares e pessoas próximos de Bono.

O álbum inclui 13 temas, foi produzido por Jacknife Lee e Ryan Tedder, com assistência de Steve Lillywhite, Andy Barlow e Jolyon Thomas, e será o ponto de partida de uma nova digressão da banda irlandesa, a iniciar a 02 de maio, nos Estados Unidos.

As restantes datas serão confirmadas em 2018.

Em 2014, o artista urbano português Alexandre Farto, mais conhecido por Vhils, realizou "Raised by Wolves", um vídeo para os "Films of Innocence", dos U2, que acompanhou a edição de "Songs of innocence".

