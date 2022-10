Pedro, o menino desaparecido não é central no filme; Isabel, a sua mãe é a protagonista total e única.

"Sombra". O filme que reconta a história de Rui Pedro

Rui Pedro tinha 11 anos quando, em 1998, desapareceu sem deixar rasto. O caso emocionou Portugal inteiro e até aos dias de hoje, vinte e quarto anos depois, mantém-se na memória coletiva. Todos conhecem Rui Pedro, bem como a sua mãe, Filomena Teixeira.

'Sombra' é Ana Moreira: a atriz está em praticamente todas as cenas e é o rosto do filme. Rosto que luta contra o luto, que tenta negar o que todos lhe dizem ser a realidade.

Este drama serviu de inspiração ao realizador português Bruno Gascon. O filme mostra como, anos depois do desaparecimento de uma criança, a mãe continua a tentar encontrar o filho depois de um suposto rapto que a justiça não consegue resolver. A mãe não quer, nem consegue, esquecer o passado, nem e capaz de fazer o luto por uma criança que ela acredita ainda estar viva.

A segunda longa metragem de Bruno Gascon, depois de "Carga" (que foi exibido no Luxemburgo), tem como inspiração este trágico caso e é dedicada a Rui Pedro e a outras crianças desaparecidas em Portugal.

"Sombra" apresenta um elenco de alto nível liderado por Ana Moreira, com Tomás Alves, Vítor Norte, Ana Cristina Oliveira, Joana Ribeiro, Miguel Borges, Ana Bustorff, João Cabral, Lúcia Moniz e Sara Sampaio.

A atriz Ana Moreira explicou em várias entrevistas que vê esta obra como "uma história de amor, força e coragem sobre uma mãe que não desiste. Acho que todos nós podemos identificar-nos com esses sentimentos" explicou.

A busca de Isabel por Pedro estende-se ao longo de vários anos, entre 1998 e 2013, e Ana Moreira consegue mostrar o impacto do passar do tempo no aspeto físico e mental da sua personagem. Como alguém disse, Ana Moreira é daquelas atrizes que diz mais com um olhar do que com uma fala.

"Sombra" é angustiante pela sua temática. Pedro, o menino desaparecido não é central no filme; Isabel, a sua mãe é a protagonista total e única. Pior que a morte de um filho talvez só mesmo o seu desaparecimento sem saber onde pode estar, se estará vivo ou morto. "Em tempos de guerra, os pais enterram os filhos. Eu não tenho ninguém para enterrar", diz a mãe Isabel no filme.

Gascon faz-nos viver momentos com a mãe e a família onde impera o silêncio, sem pressa de passar para a próxima cena, mergulhando-nos num mar de incertezas, confusão e emoções; o estado da personagem principal.

Pedro parece estar sempre por ali graças a um jogo de cores e, muitas vezes, o realizador faz-nos "sentir" a presença de Pedro, criando com sucesso uma ligação entre o público e o miúdo desaparecido. E ficamos a saber e a sentir quase tanto como a mãe, porque "a mãe é que sabe".

No entanto, é aqui que chegamos ao aspeto mais valioso deste filme: a tentativa de nos fazer ver a história de uma perspetiva diferente, que nos permite ser mais compreensivos e compassivos sobre o que pode significar perder um filho emocionalmente, psicologicamente e fisicamente. "Sombra" demonstra a capacidade do realizador português Bruno Gascon para abordar temáticas sociais em contexto de profunda tensão emocional tal como já tinha demonstrado em "Carga".

O filme é apresentado, na presença de Bruno Gascon, no Luxemburgo na segunda-feira, dia 24 de outubro, depois de, na véspera, ser projetado em Bruxelas.

"Sombra", de Bruno Gascon, com Ana Moreira, Miguel Borges, Vítor Norte, Tomás Alves, Ana Cristina Oliveira, Sara Sampaio, Oksana Trach e Ana Bustorff.





