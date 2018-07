O nome tem a mesma raiz etimológica da rainha da morna “Cesária” Évora. Também canta morna, mas nasceu a 800 quilómetros de Moscovo, na cidade que ocupa as duas margens do rio Volga, Ulianovsk. Filha de pai cabo-verdiano e mãe russa, Solange Cesarovna vai atuar pela primeira vez no Luxemburgo, no dia 13 de julho (uma sexta-feira).

Solange Cesarovna canta morna no Luxemburgo

Henrique DE BURGO

O concerto faz parte do “Weekend Capverdien d’Ettelbruck” (13, 14 e 15 de julho) e vai servir para “promover a morna enquanto candidata a Património Imaterial da Humanidade”, de acordo com a associação Veteranos do Norte, que organiza o evento.



Considerada uma das atuais grandes intérpretes da música cabo-verdiana, Solange Cesarovna vai ser acompanhada em palco pelos músicos Toi Vieira, Erineu Monteiro, Roberto Matias, Anderson e Danilson.



O concerto vai ter lugar esta sexta-feira, a partir das 21h no Hall du Daich, em Ettelbruck. A primeira parte do concerto vai estar a cargo de Casimiro Rodrigues. A entrada custa 10 euros.



Para o programa de sábado, a entrada também custa 10 euros e para domingo cinco. Já o bilhete com o pacote que inclui os três dias custa 15 euros.

Reservas e informações através do tel. 691 256 265.