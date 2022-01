Os sites do jornal Expresso e da estação televisiva SIC estão “temporariamente indisponíveis” na sequência de um aparente “ataque informático”.

Hackers

Sites do Expresso e da SIC indisponíveis após ataque informático

Lusa Os sites do jornal Expresso e da estação televisiva SIC estão “temporariamente indisponíveis” na sequência de um aparente “ataque informático”, disse à agência Lusa fonte oficial do grupo Impresa.

“O grupo Impresa confirma que os sites do Expresso e da SIC, bem como algumas das suas páginas nas redes sociais, estão temporariamente indisponíveis, aparentemente alvo de um ataque informático, e que estão a ser desencadeadas ações no sentido de resolver a situação”, refere fonte oficial do grupo numa nota escrita enviada à Lusa.



Segundo noticia este domingo a CNN Portugal, “os sites do jornal português Expresso e da SIC e SIC Notícias foram atacados por um grupo de hackers, conhecido como o Lapsus Group, na madrugada deste domingo, que exigem o pagamento de um resgate para a desbloquear o acesso”.

De acordo com a estação, “o site da revista Blitz também foi afetado pelo ataque ‘ransomware’”.

“Os dados serão vazados caso o valor necessário não for pago. Estamos com acesso nos painéis de ‘cloud’ (AWS) entre outros tipos de dispositivos. O contacto para o resgate está abaixo”, pode ler-se na mensagem disposta pelo grupo no endereço do semanário.

Os valores exigidos pelo grupo não foram detalhados.

