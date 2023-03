A atriz revelou agora que o seu famoso "cruzar de pernas" no filme a fez ficar sem a custódia do filho, na altura com quatro anos.

Cultura 1 2 min.

Hollywood

Sharon Stone perdeu a guarda do filho por causa de 'Instinto Fatal'

Redação A atriz revelou agora que o seu famoso "cruzar de pernas" no filme a fez ficar sem a custódia do filho, na altura com quatro anos.

Sharon Stone protagonizou aquele que viria a tornar-se no mais famoso "cruzar de pernas" do cinema, a cena do filme "Instinto Fatal" que marcou a carreira e a vida da atriz.

Sharon Stone revelou agora que a mítica cena, do thriller psicológico de 1992, a fez perder, anos depois, a custódia do filho em tribunal.

Em 2004, a atriz estava em processo de divórcio com o seu então marido, Phil Bronstein, e o juiz responsável pelo caso usou "o cruzar de pernas" do filme de 1992 como "uma arma contra ela", na luta pela custódia do filho Roan (adotado pelo casal), e que na altura, tinha apenas quatro anos. A revelação foi feita por Sharon Stone na entrevista ao podcast “Table For Two”, na passada semana.

“O juiz perguntou ao meu filho, ao meu pequeno menino: ‘Sabes que a tua mãe faz filmes de sexo?’", contou a atriz, de 65 anos, vincando que tal foi um "tipo de abuso pelo sistema, em que consideraram que tipo de mãe é que eu era por causa de um filme”, realçou.



Sharon Stone perdeu então a custódia do menino, que hoje tem 22, tendo apenas permissão para o visitar. Uma dura derrota que lhe causou problemas cardíacos, tendo poucos meses a obrigado a ir ao hospital. “Quebrou-me o coração. Literalmente, quebrou-me o coração”, diz.

Reveja a famosa cena do filme "Instinto Fatal".

O thriller psicológico "Instinto Fatal" protagonizado por Sharon Stone, no papel de uma escritora e principal suspeita de um crime, e Michael Douglas, o detetive que investiga o caso, tornou-se uma dos filmes de culto, e muito pela famosa cena do "cruzar e descruzar de pernas" durante um interrogatório policial.

Aos 61 anos, Sharon Stone recria cruzar de pernas mais famoso do cinema A atriz atriz norte-americana decidiu recriar a cena do filme 'Instinto Fatal', no palco da entrega dos prémios da 'GQ'.

Há dois anos, quando lançou o seu livro de memórias "The Beauty of Living Twice" (A beleza de viver duas vezes), Sharon Stone revelou que a cena apareceu no filme, sem o seu consentimento. Nas filmagens daqueles famosos segundos do cinema, foi pedido à atriz para despir as cuecas brancas que iriam refletir na luz dos holofotes e que as suas partes íntimas não iriam aparecer no filme. Só quando viu o visionamento do filme é que percebeu que afinal, aparecia tudo. No livro, Sharon Stone conta que depois disso esbofeteou o realizador Paul Verhoeven, consultou um advogado mas acabou por autorizar que a cena ficasse no filme. O realizador desmentiu a atriz.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.