Ex-sogro “despejou” cantora da casa espanhola, agora propriedade de Piqué. “Obrigada a todos os que me secaram as lágrimas”, diz Shakira na despedida.

Mudança

Shakira e filhos deixam Barcelona e vão viver para Miami, longe de Piqué

Paula SANTOS FERREIRA Ex-sogro “despejou” cantora da casa espanhola, agora propriedade de Piqué. “Obrigada a todos os que me secaram as lágrimas”, diz Shakira na despedida.

A decisão de Shakira em mudar-se para Miami já era conhecida, mas teve de ser antecipada devido a uma ordem de despejo enviada pelo pai de Piqué à cantora, noticia o jornal espanhol La Vanguardia. Após o divórcio, Shakira e os filhos continuaram na casa onde viviam com Gerard Piqué, enquanto durou o casamento.



A traição do marido e o divórcio conflituoso fizeram a cantora colombiana querer deixar Barcelona, onde viveu durante os 12 anos em que esteve com o ex-jogador de futebol, de quem teve dois filhos, Milan, 10 anos e Sasha, 8 anos.

Conta o La Vanguardia que Shakira e os filhos deveriam ter-se mudado nas férias de Natal para Miami, mas a frágil saúde do pai da colombiana, que vive na mesma cidade espanhola, alterou os planos e a família acabou por ficar em Barcelona, com os meninos a continuar no colégio.

Agora, no passado dia 13 de março, a cantora recebeu uma carta com uma ordem de despejo assinada pelo pai de Gerard Piqué e avisando que tinha de deixar a moradia até ao dia 30 de abril.

É que com o divórcio, a casa que era pertença do casal passou a ser propriedade de uma das empresas de Piqué e é o seu pai, Joan Piqué, o administrador da holding empresarial.

De referir que a moradia está situada em frente à dos pais do ex-marido da cantora, num dos mais luxuosos bairros da cidade espanhola.

Após a traição do ex-futebolista a relação entre Shakira e os ex-sogros deteriorou-se, com os sogros a ficarem do lado do filho.

Adeus, Barcelona

Perante esta novidade, Shakira apressou a mudança para Miami. Segundo o La Vanguardia, o ex-marido só soube da partida depois do colégio dos meninos. Shakira, os filhos e os pais da artista deixaram Barcelona no domingo para recomeçar uma nova vida nos EUA, onde as crianças já estão matriculadas e vão iniciar as aulas após as férias da Páscoa, dia 11 de abril.

Na despedida, a cantora deixou uma mensagem emotiva à cidade espanhola onde viveu tantos anos.

“Estabeleci-me em Barcelona para dar estabilidade aos meus filhos, a mesma que agora busco noutra parte do mundo, ao lado da família, amigos e mar. Hoje iniciamos um novo capítulo em busca da felicidade”, começa por dizer Shakira na mensagem no Instagram ao lado de uma vista aérea da cidade espanhola. “Obrigada a todos os que me encorajaram, secaram as minhas lágrimas, inspiraram-me e fizeram-me crescer”, agradeceu.

Em Barcelona, fica o ex-marido com a nova namorada e os ex-sogros, todos eles visados e criticados na famosa música de Shakira “Bzrp Music Sessions #53”, com o DJ argentino Bizarrap, lançada em janeiro e que rapidamente se tornou viral e bateu 14 recordes.

