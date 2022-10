Foi um dos grupos que mais marcou o início do pop rock em Portugal e está de volta com dois concertos para celebrar os seus 40 anos de carreira e homenagear o seu teclista, que morreu em 2018.

Sétima Legião estão de volta aos palcos

Redação

O grupo Sétima Legião, uma das maiores referências do pop rock português dos anos 80, vai regressar aos palcos, com dois concertos no final deste ano, que servem para celebrar os 40 anos da banda.

O regresso do grupo, formado em 1982, pretende homenagear o teclista e produtor Ricardo Camacho, falecido em 2018.

Os espetáculos terão lugar na Culturgest, em Lisboa, nos dias 1 e 2 de dezembro, e contarão com Pedro Oliveira (voz e guitarra), Rodrigo Leão (baixo e teclas), Nuno Cruz (bateria, percussão), Gabriel Gomes (acordeão), Paulo Marinho (gaita de foles, flautas), Paulo Abelho (percussão, samplers) e Francisco Menezes (letras, coros) aos quais se juntará João Eleutério, músico que tem feito parte da banda de Rodrigo Leão e que agora assegurará os teclados, antes tocados por Ricardo Camacho.

Estes concertos para assinalar o 40º aniversário da formação dos Sétima Legião - em 2012, o grupo fez alguns espetáculos comemorativos dos seus 30 anos de existência -prometem levar o público a uma viagem pelas canções mais emblemáticas do coletivo. Clássicos como "Sete Mares" ou "Por Quem Não Esqueci" não faltarão no alinhamento dos espetáculos marcados para o último mês do ano, na capital portuguesa.

Os bilhetes são colocados à venda esta sexta-feira, na Culturgest, Ticketline e nos locais habituais.