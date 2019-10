O cantor esteve recentemente no Luxemburgo no Festival Atlântico na Philharmonie e falou com o Contacto.

Sérgio Godinho. Carpinteiro das palavras

Nuno RAMOS DE ALMEIDA O cantor esteve recentemente no Luxemburgo no Festival Atlântico na Philharmonie e falou com o Contacto.

Na última conversa que tivemos há poucos anos, Sérgio Godinho confessou que era tempo de voltar ao Luxemburgo, finalmente cumpriu esse desejo no Festival Atlântico. “Quando faço um concerto dou o meu melhor. Não sei qual vai ser o público, mas não é isso que me assusta. Os meus públicos são muito misturados, muitas gerações”, nota. “Acontece que gente mais nova vá ter comigo e diga: ´é a primeira vez que o vi, não estava à espera desse tipo de concerto´”. Em vez da banda com que atuou a última vez no Luxemburgo, desta vez veio com uma espécie de arma secreta. “O Filipe Raposo é um pianista extraordinário, há três anos que fazemos essa experiência de voz e piano e tem sido sempre uma experiência plástica fortíssima”. “Os concertos que faço com o Filipe são como se estivesse com uma banda inteira, ele preenche as canções de uma forma muito rica”.

Desde o Sol da Caparica que Sérgio Godinho e Filipe Raposo estão envolvidos num projeto comum. “Foi uma ideia proposta pelo António Miguel Guimarães, para um disco chamado ‘Canções de Roda e Lenga-lengas’, uma espécie de revisitação das canções populares e infantis que estão na nossa memória, embora nem todas sejam infantis, como o ’Ai ai ai minha machadinha’, a ‘Tia Anica de Loulé’, em que o Filipe Raposo toca com mais três músicos – o Vitorino, a Ana Bacalhau, e o Jorge Benvinda, dos Virgem Suta. No ano passado resolvemos gravar. Este ano já fizemos cinco concertos. É uma mudança de ares que me agrada”, conta.

Sempre disse que primeiro cria a música e depois veste-a com as palavras. Para ele a palavra tem uma importância maior. O que se passa quando atua no estrangeiro para públicos que não falam o português? “Passo a força da música e o mistério das palavras”. A comunicação com o público é total nestes casos? “Quando atuo perante um público de uma língua que não me compreende tanto, tento fazer uma resenha do tema, mas algo se vai perder na tradução”, afirma.

A música canta o humano, o comum, muitas vezes está entre a morte e o amor. São sobretudo estes os temas? “A minha paleta é muito variável”. Mantem a capacidade de apreender novas histórias? “O meu ritmo de composição abrandou. Até porque tenho outros projectos que me consomem, como os livros. Mas ainda há pouco fiz, com os Clã, uma nova canção e sai-me muito bem. Gosto desse exercício de joelharia e carpintaria que me dá muito gozo, muito diferente do trabalho narrativo de um romance. Numa canção há a palavra, a música, a rima e a métrica que tornam o trabalho muito diferente”, enumera.

O cantor viveu profundamente as revoluções do Maio de 68 e do 25 de Abril de 1974, será que nessa altura acreditaria que o mundo ainda está como está? “Isto não tem resposta única, há coisas que mudaram para pior e outras para melhor. Em Portugal havia nessa altura uma guerra colonial que estava a sangrar um país e a juventude, vivia-se em ditadura, logo a resposta tem muitos vetores, mas é evidente que há coisas que são preocupantes. Como a emergência da crise climática e países das duas grandes Américas estarem a ser governados por tipos que são perigosos, como Trump e Bolsonaro”, de qualquer forma acha que a vida lhe deu algumas lições sobre isso, “aprendi qualquer coisa com o fim do Maio de 68, quando ele terminou com a vitória de Charles de Gaulle, aprendi que a história não se faz só de passos em frente. O que me deu a capacidade de perceber, no 25 de Abril, quando me falavam das ’conquistas irreversíveis’. Eu sabia que não era bem assim. Desde aí eu sempre fui um cético que no entanto acredita nas coisas.”

Harold Bloom defendia, no seu “Cânone Ocidental”, que os artistas e escritores aparecem em cachos e constelações, a emergência na música, em determinada época, de Sérgio Godinho, José Mário Branco, José Afonso, Cília, Adriano confirma essa ideia? Há hoje uma nova constelação a emergir em Portugal? “Não há uma só constelação. Acho que a música portuguesa, para o tamanho do país, é muito rica e sobretudo é fértil em vários géneros. Há uma grande renovação do fado; há uma geração de pop rock e há novos géneros misturados que são quase indefinidos. E há gente no jazz e na música popular”. Sobre o seu percurso, o cantor não concorda totalmente: “Acho que sou mais influenciado pelo pop e pelo rock, que por exemplo o Fausto ou o José Mário Branco, não creio que fossemos todos iguais. Para mim o palco sempre foi uma coisa muito importante, talvez por ter feito teatro”.

Há canções que morreram e o fartaram? “Há algumas que deixaram de fazer sentido. Não canto nem ‘Os pontos nos is’, nem o ‘Trator’, ambas falam da reforma agrária. Porque acho que são exercícios de nostalgia e eu não sou muito disso. Mas continuo a cantar o ‘Brilhozinho nos olhos’”.

O músico português Sérgio Godinho venceu o Prémio Pedro Osório, da Sociedade Portuguesa de Autores (SPA), revelou na quinta-feira esta cooperativa de direitos de autor. O músico é distinguido por causa do álbum "Nação Valente", editado em janeiro de 2018, e receberá o prémio em 2020, em data a anunciar. Para "Nação Valente", produzido por Nuno Rafael, Sérgio Godinho voltou a convidar alguns músicos para colaborar na escrita das canções, nomeadamente José Mário Branco, parceiro em "Mariana Pais, 21 anos", Filipe Raposo, que compôs "Noite e dia", ou David Fonseca, que escreveu a música de "Grão da mesma mó". Hélder Gonçalves, Pedro da Silva Martins, Márcia e Filipe Melo foram outros músicos convidados. Apesar de ser conhecido sobretudo pelos discos que edita desde a década de 1970, Sérgio Godinho, de 74 anos, tem canalizado a escrita criativa por outros géneros, como teatro, argumento para cinema, ficção para crianças, poesia, contos e romances. Para a SPA, Sérgio Godinho "é um dos mais destacados e influentes autores e intérpretes de sempre na história da música portuguesa". O Prémio Pedro Osório foi criado por aquela cooperativa para homenagear o compositor, maestro e pianista que fez parte da direção e administração da SPA. Em anos anteriores, o prémio foi atribuído a Jorge Palma, Rão Kyao, Pedro Abrunhosa, Janita Salomé, José Cid, Fernando Tordo, Júlio Pereira e Luís Represas. Lusa

