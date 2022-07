O novo capítulo da série luxemburguesa já está no top 10 da plataforma em 24 países.

Segunda temporada da série Capitani já está na Netflix

O novo capítulo da série luxemburguesa já está no top 10 da plataforma em 24 países.

Depois da sua estreia televisiva, a 22 de fevereiro, na RTL Luxemburgo, e da sua difusão nos meios digitais desta emissora, a segunda temporada de Capitani aterrou na Netflix a 8 de julho e, de acordo com a Paperjam, no domingo já constava do top 10 das séries mais vistas em 24 países.

"Capitani". Série do Luxemburgo com mistério português é um sucesso mundial O criador de "Capitani" revela a importância da personagem 'Carla' nesta história que deu a conhecer a vila de Bourglinster ao mundo.

O novo capítulo da série luxemburguesa, cujo enredo se centra nas investigações lideradas pelo inspetor Luc Capitani (Luc Schiltz) e pela jovem agente Elsa Ley (Sophie Mousel), já parece estar a replicar o sucesso da primeira temporada, que chegou ao top 10 das séries mais vistas em 46 países. A nova temporada voltou a conquistar países onde já havia sido líder de audiências, como Argentina, Uruguai e Grécia.

Também no Luxemburgo a série chegou rapidamente ao segundo lugar entre as mais vistas da plataforma de streaming, mesmo depois de estar disponível nos canais digitais da RTL. Segundo um estudo da Ilres encomendado pela RTL, 44% da população luxemburguesa com mais de 16 anos de idade viu a segunda temporada da série através da televisão ou da Internet.

Segunda temporada bateu recordes na RTL

De acordo com a emissora luxemburguesa, a segunda temporada bateu todos os recordes da primeira, tendo sido registados 232 mil espectadores, o equivalente a um aumento de 42% das audiências. Os mais jovens são os que mais acompanham a série: do total, 135 mil espectadores têm menos de 45 anos.

Luxemburgo. Bairro da Gare esconde novo crime da série Capitani O criador da série revelou ao Contacto que as filmagens da segunda temporada vão começar a 15 de março na capital e que a personagem lusodescendente ‘reaparece’ após mais uma fuga.

Capitani, uma produção da RTL Luxemburgo e da Samsa Film com apoio da Film Fund Luxembourg, foi criada por Thierry Faber e realizada por Christophe Wagner. Ao contrário da primeira temporada, que se foca na investigação do homicídio de uma rapariga de 15 anos numa vila fictícia no norte do Luxemburgo, a segunda passa-se sobretudo no bairro da Gare, na capital, onde Capitani se infiltra na vida noturna.

