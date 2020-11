O filme do realizador luxemburguês Yann Tonnar que mostra as hortas comunitárias do sul do país representa o Grão-Ducado num festival de cinema europeu, a decorrer em Portugal até ao final deste mês.

"Schrebergaart". O filme que mostra em Portugal como se cultiva o multiculturalismo nas hortas luxemburguesas

Ana TOMÁS O filme do realizador luxemburguês Yann Tonnar que mostra as hortas comunitárias do sul do país representa o Grão-Ducado num festival de cinema europeu, a decorrer em Portugal até ao final deste mês.

Até 30 de novembro, decorre o festival anual de cinema organizado pela Comissão Europeia em Portugal e a da rede de institutos culturais e embaixadas da UE no país. Este ano, o evento, que começou no passado dia 15, é designado de Europa 6.1 e apresentado em versão online, devido à pandemia, e os filmes podem ser vistos, gratuitamente, através do site do evento - em https://www.jangada-vod.com/pt/festival/europa-61 - a qualquer hora

O Luxemburgo faz-se representar com o documentário "Schrebergaart" ("Histórias de Hortas Comunitárias"), de Yann Tonnar e lançado, originalmente, em 2011.

Em entrevista ao Contacto, o realizador fala deste filme que mostra as hortas comunitárias do sul do país, pequenos lotes de terrenos onde se cruzam luxemburgueses reformados e imigrantes portugueses e da ex-Jugoslávia.





O seu documentário, "Schrebergaart", é de 2011. Tem acompanhado o destino das hortas comunitárias que filmou? Sabe se ainda existem e conservam as mesmas características?

Não, tenho de confessar que já não estou em contacto, mas elas ainda existem e têm mais ou menos as mesmas características. Entretanto, estou a candidatar-me a um jardim comunitário na cidade do Luxemburgo.

Por que quis fazer um documentário sobre essas hortas comunitárias?

É uma longa história. Comecei a minha carreira como repórter de televisão na RTL há cerca de 20 anos. Um dia o meu editor chefe pediu-me que fizesse um relatório sobre hortas comunitárias. Pensei: "que assunto aborrecido..." mas enquanto fazia o relatório, apercebi-me que se tratava de um microcosmo, que refletia bastante bem a sociedade luxemburguesa, com um toque de humor. O que foi um bom reflexo dos meus interesses como realizador. Anos mais tarde, retomei o assunto para fazer um documentário. Fiz algum reconhecimento de localização em Esch e fiquei imediatamente fascinado com a riqueza visual e humana.

Yann Tonnar. Foto: Yann Tonnar

Conseguem distinguir-se as diferentes nacionalidades olhando apenas para as hortas e para as suas características?

Sim, é exatamente disso que se trata o filme. Penso que o filme responde, precisamente, a essa pergunta.

Em que é que as hortas dos emigrantes portugueses diferiam das outras?

Uma diferença marcante, e flagrante, pelo menos nas hortas luxemburguesas, é que as dos portugueses eram frequentemente cultivadas de forma muito mais intensiva. No sentido de que havia um desejo real de produzir o maior número possível de vegetais para satisfazer as necessidades de consumo. E depois havia sempre a couve portuguesa para fazer a diferença. Quanto aos luxemburgueses, são muitas vezes os reformados que têm hortas, pelo que não há realmente uma geração luxemburguesa a seguir. Penso que são sobretudo as novas vagas de imigrantes da ex-Jugoslávia, que preenchem esta lacuna, e que tem a ver com a evolução dos estratos sociais.

O que mais o surpreendeu quando fez este documentário?

A rodagem do documentário esteve cheia de encontros humanos muito calorosos. O filme desenha uma analogia entre a natureza humana e a própria natureza. Ou, se quiser, a cultura humana e o cultivo da horta. Nesse sentido, as filmagens foram muito agradáveis, e não é por acaso que gosto da natureza e de trabalhar ao ar livre. Penso que o encontro mais emocionante e surpreendente foi com Eric, o sem-abrigo que vive numa velha horta, como um eremita dos tempos antigos, e que fecha o filme.

Até que ponto o seu filme representa o multiculturalismo do Luxemburgo? Ele mostra um lado mais rural de um país que, a partir do estrangeiro, estamos mais habituados a associar com a cidade, o imobiliário ou a alta finança.

De facto, com as hortas comunitárias em Esch - antigamente jardins de loteamento -, é sobretudo o passado industrial do Sul que se destaca. A história destas hortas está intimamente ligada (no Luxemburgo, mas também em todo o lado) à industrialização. Inicialmente estas parcelas de terreno pertenciam à ARBED e destinavam-se aos seus trabalhadores. Isto reflete, portanto, a evolução das classes trabalhadoras no Luxemburgo e, de forma mais abrangente, a evolução de uma cidade siderúrgica.

Que projetos tem atualmente em mãos ou para sair em breve?

A situação atual, com a covid-19, é extremamente difícil para mim pessoalmente, como é para todo o setor cultural. Tenho muitos projetos que estão em espera ou que foram cancelados. Espero que as coisas melhorem em breve...

Como representante da Academia de Cinema do Luxemburgo e da LARS, como avalia o desenvolvimento da produção cinematográfica no Luxemburgo nos últimos anos?

A produção cinematográfica está a evoluir positivamente, mesmo neste contexto difícil. Estão constantemente a emergir novos talentos, seja na produção, na realização ou como atores e atrizes. Acho apenas que, por vezes, deveríamos dedicar um momento não apenas a pensar em termos de orçamento, mas mais em termos do que este país precisa culturalmente do ponto de vista do cinema. E fazer todo o possível para atingir objetivos culturais, em vez de imperativos de produção.

Podemos dizer que existe um cinema luxemburguês? Um fator distintivo?

É difícil dizer. Uma grande parte da produção do Luxemburgo é co-produzida com países estrangeiros. Cada vez mais, são produções bastante interessantes. No entanto, nem o público local nem o público europeu identificam esses filmes como luxemburgueses. Por outro lado, quando pensamos nos filmes luxemburgueses, pensamos frequentemente em Andy Bausch, que certamente tem o mérito de ter criado um cinema autenticamente luxemburguês. Cabe agora às jovens gerações de talentos criar um novo cinema luxemburguês. O filme "Gutland" de Govinda van Maele é um bom exemplo nessa direção, ou mesmo produções televisivas, como a série "Capitani", são um bom exemplo também. Há muitos talentos emergentes entre realizadores e atores. Temos de fazer tudo o que pudermos para assegurar que estas pessoas se possam desenvolver num ambiente profissional e oferecer filmes interessantes.

