Em comunicado, a polícia de Los Angeles revelou que o comediante não quis reportar oficialmente o incidente que aconteceu na cerimónia.

Óscares. Chris Rock não vai apresentar queixa contra Will Smith

Maria MONTEIRO Em comunicado, a polícia de Los Angeles revelou que o comediante não quis reportar oficialmente o incidente que aconteceu domingo, na cerimónia dos Óscares. Já várias personalidades reagiram à polémica do momento.

“O indivíduo visado recusou-se a apresentar queixa”, informaram as autoridades locais, disponibilizando-se para abrir uma investigação mais tarde, “caso esse seja o desejo da parte envolvida.”

Em causa está o momento em que Will Smith se dirigiu ao palco e esbofeteou Chris Rock, depois de o comediante fazer uma piada sobre a cabeça rapada da sua esposa, Jada Pinkett Smith, que sofre de alopécia — uma doença autoimune que provoca queda de cabelo.

“A Academia não tolera qualquer tipo de violência”, disse a instituição, em comunicado. O episódio tornou-se viral e ofuscou outros acontecimentos importantes da noite, como a entrega do Óscar de Melhor Actor ao próprio Will Smith, agraciado pela primeira vez com o prémio, depois de duas nomeações em 2002 e 2007.

Reações vão além do cinema

Foram várias as personalidades a comentar o sucedido. Bernardine Evaristo, escritora britânica que foi galardoada com o Booker Prize 2019 pelo livro "Rapariga, Mulher, Outra", mostrou-se indignada com o comportamento do ator. “Que coisa [com que] se acordar. Apenas o quinto homem negro em quase 100 anos a ganhar um Óscar de melhor ator, e o primeiro, em 16 anos, e recorre à violência em vez de palavras para arrasar Chris Rock. Depois diz que Deus e o Amor o obrigaram a fazê-lo”, escreveu na sua conta de Twitter.

Trevor Noah, comediante e apresentador do The Daily Show, não podia crer no que estava a ver. “Que raios???? Aquilo não estava combinado????”, questionou. A também comediante Kathy Griffin afirmou que “é uma prática muito má subir ao palco e agredir fisicamente um comediante”. “Agora todos temos de nos preocupar com quem quer ser o próximo Will Smith em clubes de comédia e teatros.”

Bernice King, a filha mais nova de Martin Luther King, recorreu às palavras do pai, que em tempos afirmou que a “violência é uma espiral descendente”, para encorajar a uma reflexão coletiva mais alargada sobre a violência, seja ela “física, verbal, psicológica, legislativa, económica, etc”. “Há discussões mais multifacetadas e com mais nuances a ter do que ‘Quem tinha razão?’”, declarou.

Will Smith pode perder o Óscar?

Apesar da condenação geral do comportamento de Will Smith, houve quem reagisse com mais tolerância e compreensão. A atriz e comediante Tiffany Haddish, que contracenou com Jada Pinkett Smith no filme "Viagem de Meninas" (2017), disse à revista People que viu “um homem negro a defender a mulher”. “Foi a coisa mais bonita que já vi, porque fez-me acreditar que ainda há homens que amam e se preocupam com as suas mulheres", disse.

O rapper 50 Cent partilhou uma fotografia do episódio no Twitter e escreveu, ironicamente, “Nunca brinques comigo”. O filho do casal, Jaden Smith, declarou o seu apoio ao gesto do pai. “É assim que fazemos”, observou.

A Academia ainda não se pronunciou oficialmente sobre possíveis consequências para o ator, mas há quem se questione sobre a possibilidade de Will Smith ter de devolver o seu Óscar. O código de conduta da instituição, lançado em 2017, determina que, “além de alcançarem a excelência no campo das artes e ciências cinematográficas, os membros têm de se comportar eticamente e respeitar os valores de respeito pela dignidade humana, inclusão e um ambiente de apoio e solidariedade que estimule a criatividade”.

