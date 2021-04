'Nomadland- Sobreviver na América' foi o grande vencedor da edição deste ano dos Óscares. Mas a noite teve outros protagonistas e surpresas históricas.

Óscares. A lista completa dos vencedores da noite

Os Óscares deste ano consagraram o filme 'Nomadland-Sobreviver na América' como o grande vencedor. Mas a noite dos prémios de Hollywood teve outros vencedores, como 'O Pai', que levou as estatuetas de Melhor Argumento Adaptado e Melhor Ator Principal, para Anthony Hopkins.

"Nomadland - Sobreviver na América" dá o Óscar de Melhor Realização a Chloé Zhao Chloé Zhao é a segunda mulher a conquistar este Óscar, depois de Kathryn Bigelow, em 2010, com "Estado de Guerra".

A cerimónia destacou-se ainda por ter feito história na distinção das categorias secundárias de representação, atribuindo pela primeira vez um Óscar de Melhor Atriz Secundária a uma atriz sul-coreana, neste caso a Yuh-Jung Youn, pelo papel de Soonja no filme 'Minari'.

A atriz de 73 anos bateu a veterana Glenn Close, indicada pela oitava vez para os prémios pelo papel de Mamaw em 'Hillbilly Elegy', mas que voltou a não ser galardoada.

Daniel Kaluuya foi o vencedor na versão masculina da mesma categoria, conquistando o Óscar de Melhor Ator Secundário, pelo desempenho em 'Judas and the Black Messiah', líder dos Black Panther Fred Hampton, que foi morto aos 21 anos, a mando do FBI.



Veja abaixo a lista completa dos vencedores da 93.ª edição dos Óscares.

Melhor filme:

"Nomadland - Sobreviver na América"

Melhor realização:

Chloé Zhao - "Nomadland - Sobreviver na América"

Melhor ator:

Anthony Hopkins - "O Pai"

Melhor ator secundário:

Daniel Kaluuya - "Judas and the Black Messiah"

Melhor atriz:

Frances McDormand - "Nomadland: Sobreviver na América"

Melhor atriz secundária:

Yuh-Jung Youn - "Minari"

Melhor argumento adaptado:

"O Pai"

Melhor argumento original:

"Promising Young Woman - Uma miúda com potencial"

Melhor filme internacional:

"Another Round" - Dinamarca

Melhor filme de animação:

"Soul - Uma aventura com alma"

Melhor curta-metragem de animação:

"If Anything Happens I Love You"

Melhor documentário:

"My Octopus Teacher"

Melhor documentário em curta-metragem:

"Colette"

Melhor curta-metragem:

"Two Distant Strangers"

Melhor cenografia:

"Mank"

Melhor direção de arte:

"Mank"

Melhor montagem:

"Sound of Metal"

Melhor caracterização:

"Ma Rainey: A mãe dos blues"

Melhor guarda-roupa:

"Ma Rainey: A mãe dos blues"

Melhor banda sonora original:

"Soul - Uma aventura com alma", Trent Reznor, Atticus Ross e Jon Batiste

Melhor canção:

"Fight For You" - "Judas and the Black Messiah"

Melhor montagem de som:

"Sound of Metal"

Melhores efeitos visuais:

"Tenet"

