Sawah é o primeiro filme luxemburguês na Netflix

A primeira longa-metragem com carimbo do Grão-Ducado tem estreia marcada para quinta-feira.

Depois da co-produção na série Bad Banks e no filme de animação The Breadwinner, o Luxemburgo estreia-se a solo numa das maiores plataformas de streaming do mundo. A partir desta quinta-feira, 14 de abril, a longa-metragem de Adolf El Assal vai estar disponível na Netflix.

"Sawah" conta a história de um DJ do Cairo, Egipto, que se vê preso num "país desconhecido". Skaarab aterra em Findel sem nunca ter ouvido falar no Grão-Ducado. A comédia acompanha as 48 horas de peripécias do DJ que chegou à Europa para participar num concurso de música em Bruxelas e acabou a fugir à polícia grã-ducal.

Nascisdo precisamente no Egipto, o realizador Adolf El Assal, junta episódios biográficos ao filme que mistura imprevistos em viagens e a vaga de refugiados do Médio Oriente.

"Sawah" é a segunda longa-metragem do realizador luxemburguês de origem egípcia conhecido pelo seu primeiro filme "The Famous Guys", lançado em 2012.

O filme será transmitido na Netflix, inicialmente no Benelux, na Alemanha, na Áustria, na Suíça de língua alemã, na Europa Oriental e no Médio Oriente. Outros países se seguirão.

