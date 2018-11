Vamos poder ver a top model, sem asas, no filme "Carga" que passa no Festival de Cinema Português no Luxemburgo. Um acontecimento com outras descobertas, como a "Peregrinação" de João Botelho.

Sara Sampaio no Grão-Ducado?

Vamos poder ver a top model, sem asas, no filme "Carga" que passa no Festival de Cinema Português no Luxemburgo. Um acontecimento com outras descobertas, como a "Peregrinação" de João Botelho.

Todos sofremos da mesma dificuldade: quando vamos “lá abaixo” não temos tempo para filmes. Já todos passámos à porta de um multiplex num centro comercial e pensámos: “Amanhã vou ver este filme português”. E todos nós acabamos por preferir ir apanhar sol numa esplanada ou aceitar o convite da tia Maria José para jantar…

É por causa das refeições em casa da tia que uma iniciativa como o Festival de Cinema Português no Luxemburgo é essencial para matar a sede de cinema luso. E este ano temos a abrir a mostra “Peregrinação”, de João Botelho, e a encerrá-la um belíssimo filme luso-brasileiro de Cacá Diegues, “Grande Circo Místico”. E pelo meio muitas obras a não perder, entre as quais “Carga”, o filme de estreia da manequim Sara Sampaio que vai ser projetado no Kinepolis a 20 de novembro.

Desde 2009 que o Luxemburgo tem a sorte de ver cinema português, pelo menos uma vez por ano, e 2018 volta a não ser exceção. Agora com uma duração mais reduzida, a “Quinzena” passou a chamar-se “Festival de Cinema Português” e terá lugar entre 16 e 25 de novembro na Cinemateca do Luxemburgo, no cinema Utopia e no Centro Cultural Português, em Luxemburgo-Merl.

Desde 2007, em setembro, o cinema de terror espalha-se pela cidade de Lisboa graças ao MOTELX – Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa, que tem levado até Portugal os melhores filmes do género produzidos um pouco por todo o mundo. Uma das organizadoras do MOTELX tem laços com o Luxemburgo, pois foi no Grão-Ducado que cresceu, e por isso propôs ao Centro Cultural Português uma noite de cinema de terror na mostra que se realiza em novembro.

O “coup de coeur” de muitos cinéfilos no festival de Cannes deste ano foi um filme luso-brasileiro chamado “O Grande Circo Místico” que vai encerrar o festival no dia 25 de novembro na Cinemateca, ainda antes de estrear em Portugal.

Entre os produtores está a Fado Filmes, de Luís e Gonçalo Galvão Teles (que têm forte ligação ao Luxemburgo, tendo ambos vivido no Grão-Ducado).

O filme “Peregrinação”, de João Botelho, abre no dia 16 de novembro o festival na sala da Cinemateca do Luxemburgo. Trata-se “simplesmente” do candidato de Portugal a uma nomeação aos Óscares e aos Goya de 2019. Botelho tem outra película no festival, “O filme do Desassossego” que será projetado a 19 de novembro, igualmente na Cinemateca.

“Peregrinação” transpõe para o grande ecrã episódios da obra homónima de Fernão Mendes Pinto. Trata-se de um relato da presença dos portugueses no Oriente, de uma crónica de viagens e de duas décadas de vivência do autor.

O programa completo do festival pode ser encontrado em linha na página Facebook do Centro Cultural ou na página daquela rede social intitulada “Cinema Português no Luxemburgo”.



Raul Reis