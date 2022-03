Nacionalismo e luta pela emancipação da dominação colonial são dois temas que estão na ordem do dia. A leitura de uma novela de Ferreira de Castro contribui para uma reflexão conjunta sobre ambos.

Sangue negro

Ferreira de Castro na sua novela curta intitulada Sangue Negro (1923) conta a história de Raimundo e do seu amor por Berenice. A abrir, Raimundo, natural de uma colónia africana, provavelmente S. Tomé, chega a um hotel nas termas (Cúria?). O propósito da sua estadia era o de conseguir terminar uma série de investigações antropológicas que tinha vindo a realizar. Ali recolhido, pensava, fora do raio de acção dos sarcasmos que tantas vezes caíam sobre ele, por “ser de côr preta”, pretendia encontrar o silêncio e o isolamento para terminar os seus trabalhos.



Raimundo sofrera já com os sarcasmos, as ironias e os desprezos a que tinha sido votado. Tal acontecera, nas ruas, nos teatros ou em comboios. Não tendo tardado a sentir o mesmo, da parte de uma família de origem inglesa que ali estava hospedada. Era “como se pela sua cor essa raça fosse maldita”. Sem alternativa, a não ser manter a sua postura, acabou por compreender “que um preto nem mal-educado pode ser”. O que lhe valeu começar a relacionar-se com a referida família. Muito em especial com a filha.

Coube a Berenice convidá-lo a fazer o primeiro passeio pelo parque, sob o olhar do seu pai doente. Nesse mesmo passeio, com as suas palavras de “lirismo tropical” suscitou um “voluptuoso encanto” junto dela. O hábito dos passeios transformou-se numa espécie de rotina. Por sua vez, Berenice passou a interessar-se pelos estudos de antropologia, com que Raimundo pretendia demonstrar que a raça negra não era inferior. Tratava-se apenas de “uma raça que, por estar reduzida a mil formas de escravatura, não conseguira ainda o seu natural desenvolvimento”.

Raimundo deu-se também a conhecer nas suas origens. Em África, o seu pai possuía grandes fazendas. A razão de ser da sua vinda para a Europa tinha sido a de cursar o curso de Direito. E na cidade vivia numa grande casa rodeada, igualmente, de um parque.

Se Berenice parecia interessada nele, já a sua mãe, que, no início, chegara a participar nos passeios no parque, passou a ser cada vez menos cortês. Foi neste quadro que foi recebida a notícia de que, em Novembro, o hotel iria encerrar as suas portas.

Como poderia, então, Raimundo que estava apaixonado tão platonicamente por Berenice suportar o afastamento imposto pelo fecho do hotel? Como conseguiria deixar de passar as tardes ao lado de Berenice? Tinha, também, medo que Berenice achasse os seus sentimentos ridículos e o descartasse.

Por todas essas razões, no último passeio pelo bosque, Raimundo declarou-se a Berenice: – “Gosto de si”! Ao que Berenice respondeu com um silêncio cúmplice. Sentaram-se a escutar o murmúrio da água, que descia entre pedras cobertas de musgo, num autêntico cenário idílico. Depois, como num sonho bucólico, ele acariciou-lhe as mãos e só quando se aproximou para a beijar é que ela o repeliu. Sem, no entanto, o deixar de convidar a visitá-la na sua casa da cidade.

Já na cidade, o fio da narrativa restabelece-se com Raimundo no seu palácio, que outrora pertencera a uma família nobre. O Inverno tinha passado, as portas da casa de Berenice nunca se lhe tinham fechado. Mas, agora, ele aguardava a resposta a um pedido de casamento que ela adiara. Lamentava-se, enquanto esperava, pelo facto de ela não ser pobre. Pois se o fosse poderia não transigir por amor, mas aceitá-lo-ia pelo interesse suscitado pela sua fortuna. Chegou mesmo a imaginá-la movida pelo “impudor de uma escrava hipnotizada por um montão de ouro”. Mas isso eram apenas sonhos e imaginações...

No seu palácio, rodeado dos velhos retratos dos antigos donos, temia as “odiosas diferenças” dos preconceitos dessa mesma cultura nobiliárquica. Chegou mesmo a pensar que, se não fosse o cabelo, os lábios, o nariz achatado e a cor da sua epiderme, ou seja, “se não fosse preto”... “Berenice amá-lo-ia decerto”.

Ainda faltava algum tempo para a hora marcada para receber a resposta de Berenice. Impaciente, afastou-se da sala dos retratos e entrou na sua sala de trabalho. Em cima da secretária estavam vários jornais africanos com os quais colaborava, defendendo “a independência da sua raça, inoculando a revolta em todos aqueles que viviam escravizados nas margens da própria selva”. Contudo, não se conseguiu fixar na sua leitura.

Abriu, então, as cartas acabadas de receber de África, onde “os seus compatriotas solicitavam que regressasse à sua pátria, que estava sendo vítima de toda a espécie de aventureiros, e onde a palavra dele – fluente e sonora – se tornava indispensável, para erguer naqueles vastos domínios escravizados o grito da Rebeldia e da Liberdade”. Porém, nada o conseguia prender. Era impossível concentrar-se no que quer que fosse e ainda faltava uma hora para receber a resposta.

Quanto a Berenice, o pedido não se constituíra numa surpresa. Mas ela não o amava, apenas lamentava não ter limitado, desde há mais tempo, as suas relações. Fora atrás do encanto das suas palavras, admitia, num momento em que a doença do seu próprio pai lhe impunham uma vida em isolamento. Ainda por cima, a mãe opunha-se a que a filha se casasse com um negro. “Nem que estivéssemos a morrer de fome”... Só o pai procurava amenizar a situação, considerando que não era pelo facto de Raimundo ser preto que deveria ser tratado como um criado. A resposta adiada inspirava-se, assim, no conselho de delicadeza dado pelo pai.

Ao informá-lo da sua resposta negativa, Berenice começou por mentir e, frente à insistência de Raimundo em querer saber a verdade, recusou-se a admitir que a razão estava na diferença da cor da pele. “Que ideia!”, começou por dizer. Mas acabou por reconhecer que talvez fosse essa a razão. Ferido na sua dignidade, Raimundo odiou-a então, visceralmente. Sentiu-se afrontado na sua dignidade, escarrou sobre Berenice e saiu. À chuva, todo molhado, sem conseguir sequer raciocinar, dentro de si, só conseguia repetir o curto diálogo: “– É por eu ser preto? – E se fosse?”

Já em casa, de novo na galeria de retratos dos fidalgos, sentiu-se um autêntico intruso. Imaginava os guerreiros com as suas espadas a apontar-lhe a porta de saída. À noite, sem conseguir dormir, começou a pensar em suicidar-se.

Inconsolado com o desprezo a que tinha sido votado, imaginou-se morto com um tiro de revolver. Lembrou-se, então, da sua mãe, com a sua pele negra encarquilhada e com os dedos trémulos, que não receberia o seu último adeus. Súbito repudiou sequer a imaginação do acto, para passar a reconhecer que o seu amor por Berenice não era tão intenso que o levasse ao suicídio. Mais: o escarro sobre ela tinha, simplesmente, desfeito o sentimento.

Depois, sentiu-se perdido e triste. Melancólico. Sofria com o filme que a sua memória projectava da sua vida e que, agora, já não conseguia voltar a viver, “toda essa vida, enfim, que a ele, distanciado de si mesmo, já se lhe afigurava inverosímil tornar a viver”. Escreveu Ferreira de Castro, numa espécie de aproximação que atribuiríamos, mais facilmente, a Fernando Pessoa.

Por um momento, decidiu trocar o suicídio pelo regresso à pátria. Para levar uma vida anónima ao lado de sua mãe e dos seus compatriotas, que tanto lhe queriam. Mas temia abandonar a Europa, que também lhe pertencia, e onde ele era “mais culto, mais inteligente e educado que a maioria dos civilizados”. Por isso, temeu que, uma vez regressado a África, viesse a sentir saudades da civilização.

De novo voltou à sua secretária e começou a ler uma crítica, publicada num jornal, ao seu livro sobre antropologia. Tratava-se de uma crítica em que sua obra era ridicularizada, em tom sarcástico, para terminar com a denúncia de que o seu autor não passava de um “negro pretensioso”, cujo objectivo era encobrir a “indiscutível inferioridade da raça a que pertencia”. Lembrando-se de quanto trabalhara para o livro, sentiu-se revoltado com tanta incompreensão. Foi, então, que lhe surgiu essa longa procissão de torturas a que fora sujeito por viver entre a raça branca.

Da universidade e dos seus lentes, aos grupos de rapazes. Das mesas dos cafés, aos dois livros de versos que publicara e que foram “acusados de selvagens, de afrontosos para a moral da civilização”. Dos olhares dos empregados nos restaurantes, às raparigas e suas amigas com que dançava em bailes, lembrou-se de quantas vezes tinha sido amarfanhado. Neste quadro, Berenice e o jornalista que criticara o seu livro pouco contavam.

Hesitou, ainda, em cortar os pulsos e morrer, em oposição a ajudar a desfraldar o estandarte da revolta contra a escravatura e todos esses traficantes de carne humana. Sabia bem que, quando com os abolicionistas a raça deixara de ser vendida, ela não deixara de ser escravizada. Pois, em nome da civilização e do progresso, apenas se passaram a alugar por salários ridículos os braços robustos dos que eram outrora vendidos.

Enfim, “ante os seus olhos surgiam agora os ossos de todos os escravos que foram abandonados às feras no centro da selva tropical”. Porém, o sangue já lhe escorria de tal modo que era impossível fechar os pulsos, para liderar a revolta de todos os que tinham o sangue negro.



Diogo Ramada Curto, historiador, colunista do Contacto Colaborou com o Público e o Expresso. Professor Catedrático na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, foi professor no Instituto Universitário Europeu em Florença e professor convidado nas universidades de Brown, Yale e São Paulo. Em finais de 2020, publicou O Colonialismo português em África: de Livingstone a Luandino (Edições 70).

