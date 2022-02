Dança, concertos, mercado local e feira de discos. O que fazer e onde ir nos próximos dias no Luxemburgo.

Salsa, discos e concertos. O que fazer no Grão-Ducado nos próximos dias

Madalena QUEIRÓS Dança, concertos, mercado local e feira de discos. O que fazer e onde ir nos próximos dias no Luxemburgo.

Sexta-feira, (18), durante todo o dia, em Grevenmacher

Mercado mensal

Produtos frescos regionais e locais, bem como têxteis, artigos domésticos e muito mais esperam por si.

Sexta-feira, (18), às 20h30 na Rockhal

Concerto de Duncan Laurence

O vencedor do Festival da Eurovisão de 2019 pelos Países Baixos atua esta sexta no Grão-Ducado. Duncan Laurence encontrou consolo no poder curativo da música, enquanto crescia numa pequena cidade dos Países Baixos. Enfiado no seu quarto, na escola através do canto, e do seu interesse pelo teatro, tornou os momentos mais sombrios da sua vida, transformando-os numa luz que ele podia espalhar através da música a qualquer um que estivesse disposto a ouvir.

"Tentei criar este mundo dentro do meu quarto, escrevendo canções, onde pudesse transformar os erros em coisas belas", diz Laurence. O compositor e produtor pinta as atmosferas cinematográficas do seu álbum com uma série de texturas – a rica instrumentação do rock alternativo, a delicadeza do folclore, e as ondulações dinâmicas e cativantes da pop contemporânea.

Sábado, (19), às 20h, no Le Croque Bedaine (139 Avenue du Bois, Luxemburgo)

Stand-up comedy "Go Go Bananas" com Jake Wiest

Jake Wiest é uma cantor/compositor de música folk/punk/comédia dos EUA que vive atualmente em Berlim, na Alemanha. Um versátil artista internacional, também trabalha como ator, guia turístico, comediante de improviso, e instrutor de natação, dependendo do dia. Também já tocou com várias bandas de rock como guitarrista, vocalista e baixista.

Domingo, (20), às 20h na Philharmonie

Lahav Shani toca com a Orquestra Filarmónica de Roterdão

O pianista e a orquestra vão interpretar obras de Felix Mendelssohn Barthold e Wolfgang A. Mozart.

Domingo, (20), durante o dia, Galeria (Place des Rotondes)

Feira de Discos

Há algum tempo atrás, a feira assemelhava-se a uma reunião secreta de entusiastas de cultos em busca de pedras preciosas escondidas. Agora, a Feira dos Discos tornou-se uma data essencial para um público mais vasto que adora ouvir as suas canções favoritas em vinil. Mais uma vez, mais de cinquenta lojas de discos de toda a França, Bélgica, Alemanha e Países Baixos terão as suas bancas repletas de discos de vinil e CDs, assim como uma grande seleção de DVDs, discos blu-ray e gira-discos.

Segunda-feira, (21), 18h30, na rue D’Eich, na capital

Curso de salsa cubana

O curso permite descobrir duas danças: salsa cubana e salsa porto-riquenha. As aulas acontecem todas as segundas-feiras das 18h30 às 19h30. Os lugares são limitados. Pode reservar o seu lugar aqui.

