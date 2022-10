O agente do escritor, que foi esfaqueado em agosto nos EUA, revelou ao El País a extensão dos danos do ataque.

Salman Rushdie ficou cego de um olho e incapacitado de uma mão

O escritor britânico Salman Rushdie, que foi esfaqueado nos Estados Unidos em agosto, perdeu desde então a visão num olho e o uso de uma mão, entre outros ferimentos graves, disse o seu agente ao diário espanhol El País.

"Ele perdeu a visão num olho. Teve três ferimentos graves no pescoço. Está incapacitado numa mão porque os nervos do braço foram cortados. E tem cerca de 15 outras lesões no peito e torso", disse Andrew Wylie numa entrevista publicada no fim de semana.

"As suas feridas eram muito profundas (...) Foi um ataque brutal", mas "ele vai viver", acrescentou, detalhando pela primeira vez em várias semanas o estado de saúde do escritor, sem indicar se ele ainda está no hospital.

A 12 de agosto, Salman Rushdie estava prestes a falar numa conferência no norte de Nova Iorque quando um homem subiu ao palco e o esfaqueou várias vezes, nomeadamente no pescoço e no abdómen.

O autor de "Os Versículos Satânicos" foi levado de helicóptero para um hospital e ligado a um ventilador antes do seu estado melhorar.

O principal suspeito, Hadi Matar, um norte-americano de origem libanesa de 24 anos, foi preso logo após o ataque e declarou-se inocente no seu julgamento, que começou em meados de agosto num tribunal em Mayville, Nova Iorque.

O ataque chocou as pessoas no Ocidente, mas foi bem recebido por extremistas em países muçulmanos como o Irão e o Paquistão. O escritor é perseguido há 33 anos por uma fatwa emitida pelo Líder Supremo do Irão condenando-o à morte.

