Neste fim de semana de Páscoa, são várias as atividades para desfrutar em família.

Safari, venda de ovos e outras tradições no fim de semana de Páscoa

Tiago RODRIGUES Neste fim de semana de Páscoa, são várias as atividades para desfrutar em família: desde um safari para crianças na capital, à venda de ovos em Grevenmacher e ao festival Éimaischen, no feriado de segunda-feira.

De quarta-feira (5) até domingo (16), na Cidade do Luxemburgo

Safari da Páscoa

Durante duas horas, um guia experiente levará as crianças (idade recomendada de 4 a 12 anos) e os seus companheiros através do centro da capital em busca dos muitos animais ali escondidos, incluindo leões, um lagarto e até um unicórnio. Para a Páscoa, as crianças devem também procurar um animal muito especial: o "Péckvillchen" – um tradicional pássaro artesanal em cerâmica que produz dois sons diferentes.

Ao longo do percurso há vários "Péckvillercher", pequenos apitos de barro que são tradicionalmente vendidos no festival 'Éimaischen', na segunda-feira de Páscoa. Miúdos, mantenham os olhos abertos! O preço para adultos é 15 euros, para crianças dos 4 aos 12 anos é 7,5 euros. Estudantes e séniores pagam 12 euros.

De quinta-feira (6) até sábado (8), das 10h às 17h, em Grevenmacher

Venda de ovos de Páscoa

A partir desta quinta-feira, entre as 10h e as 17h, e sexta-feira, no mesmo horário, a venda de ovos da Páscoa vai estar a decorrer na zona pedestre "em torno do Prosteneck", em Grevenmacher. E no sábado, também nas mesmas horas, a venda vai estar no mercado da comuna. O acesso é gratuito.

Sábado (8), às 21h, no Vantage, na capital

Concerto La Fanfare du Soleil

Venha explorar os ritmos do mundo com uma banda única ao vivo. O bar Vantage – House of Music, na rue de Beggen, na capital, convida-o para um concerto inesquecível que o transportará através das culturas e tradições musicais mais vibrantes do planeta.

La Fanfare du soleil é composta por músicos talentosos que viajaram pelo mundo para descobrir os sons e melodias mais fascinantes. Juntos fundiram estas influências para criar um som original que o(a) cativará e o fará dançar. O concerto será uma experiência imersiva que o(a) levará numa viagem de África à Ásia, via América Latina e Europa.

La Fanfare du Soleil será acompanhado por dançarinos e intérpretes que irão acrescentar um ambiente festivo e energético à atuação. O bilhete custa 8 euros.

Domingo (9), às 21h, no Melusina, na capital

"Münchner Bal 2023"

No domingo de Páscoa, o tradicional Münchner Bal – ou Baile de Munique, está de volta ao Luxemburgo. A 26ª edição será celebrada na discoteca Melusina, na capital. Desfrute da atmosfera do 'Oktoberfest', o famoso festival da cerveja de Munique. A entrada é permitida a maiores de 18 anos e o bilhete custa 12 euros. As pessoas disfarçadas têm direito a um shot. Haverá autocarros de transporte para o local por todos o país.

Segunda-feira (10), das 10h às 15h30, na Cidade do Luxemburgo

Festival 'Éimaischen'

O tradicional festival Éimaischen começa de manhã cedo no feriado da segunda-feira de Páscoa, com uma multidão colorida a reunir-se atrás do palácio Grão-Ducal, na rue du Marché aux Poissons, em busca de um dos pequenos pássaros de barro que assobiam ( os 'Péckvillercher') e que são tradicionalmente vendidos neste dia. O dia será animado por vários grupos folclóricos, das 10h às 15h30.

Além dos stands de venda e do programa musical, a Cidade do Luxemburgo vai oferecer também uma pintura facial gratuita para crianças. Estendendo-se ao longo de quase 600 metros, os visitantes poderão encontrar no mercado de artesanato stands com artigos de cerâmicas nacionais e internacionais, oficinas de cerâmica e artesanato, e muito mais. O acesso é gratuito.

