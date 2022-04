As propostas culturais para os próximos dias.

Cultura 2 min.

Guia

'Caça' aos pássaros de barro este sábado na capital

Madalena QUEIRÓS As propostas culturais para os próximos dias.

Sexta-feira (15), às 20h00, no Grande Teatro do Luxemburgo



Édipo/Antígona

Foto: Guy Jallay/Luxemburger Wort

A Trilogia Theban, que integra as tragédias Édipo o Rei, Édipo sobre Colonus e Antígona, provou ser pioneira para o teatro e a história literária. Conta de uma forma lúcida e sempre redescoberta de uma sociedade que só pode ser livre se se conformar com a sua história, as suas fraturas, cicatrizes, paixões e crimes. E de pessoas que entram em conflito com a ordem aparentemente divina, mas que estão dispostas a sacrificar-se pelas suas convicções – desafiando o destino.

Frank Hoffmann contará a história dos Labdakids, que é tão perturbadora quanto emocionante, numa noite de teatro com um palco montado pelo famoso artista visual Ben Willikens e um fabuloso conjunto. Mais de 2500 anos após a sua estreia, a versão play de Florian Hirsch tece três das tragédias de Sófocles num texto aberto e fluente sobre o mito e o presente, o estado e o indivíduo, o poder e a impotência.

Sexta-feira (15), sábado (16) e domingo (17), pelas ruas da Cidade do Luxemburgo

"Safari da Páscoa"

Foto: Télécran

Durante duas horas, um guia experiente levará as crianças (dos 4 aos 12 anos) e os seus acompanhantes pelo centro da cidade em busca dos muitos animais escondidos, incluindo leões, um lagarto e até um unicórnio. Para a Páscoa, as crianças devem também procurar um animal muito especial: o "Péckvillchen". Vários "péckvillerchen", pequenos pássaros de barro tradicionalmente vendidos na segunda-feira de Páscoa na Emaischen, estão escondidos ao longo do caminho.

Sábado (16), às 11h, na Cantine Châtelet

Brunch de Arte

Foto: Picture Press/Thorsten Suedfels

Imagine que acorda ao fim da manhã de sábado, chega à bela localização do restaurante Cantine, no coração do Luxemburgo e toma o seu brunch. Depois do café segue-se uma sessão de pintura.

Sábado (16), às 20h, nas Rotondes

Concerto MADMADMAD

Foto: Kulturfabrik

"MADMADMAD é um espetáculo em que podemos ser estranhos e engraçados, livres para transformar as nossas alienações em algo a que possamos fugir e dançar", diz o trio de dança-punk-funk.

Moldados pelos sons mutantes dos anos 70 pós-punk e discoteca, os MADMADMAD são uma banda de groove. A banda pretende criar não só alegria desenfreada na sua colisão de géneros, mas também que ela tenha um significado: hedonismo artístico. A génese deste manifesto e o registo resultante veio quando o trio de Leon, Kevin e Benji – todos originalmente da mesma parte de França – se encontraram num estúdio de gravação em Tottenham. O álbum que criaram é uma rara descoberta dos Discogs de 1978 de uma banda pós-punk de culto há muito esquecida de Nova Iorque, mas com uma potência e frescura que vem da clara sensação de energia e sinergia que a banda sente dos tempos modernos.

Domingo (17) às 14h no Museu Nacional de História e Arte

Workshop "A arte da caligrafia persa"

Foto: Pixabay

Inseparável da poesia e da literatura mítica, a caligrafia é de importância essencial para a cultura persa. Descubra a arte da bela escrita apresentada pelo especialista em caligrafia Asadollah Esmaili, que ilustrará a história e a particularidade da caligrafia persa.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.