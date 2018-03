Recital de fagote e violoncelo realiza-se esta quinta-feira a partir das 18:30.

Rui Lopes e Anik Schwall no Instituto Camões

Rui Lopes e Anik Schwall realizam esta quinta-feira, a partir das 18:30, no Instituto Camões (4, Place Joseph Thorn), um recital de fagote e violoncelo com um programa vasto.

Do concerto fazem parte obras de Antonio Vivaldi (Sonata em Lá menor, RV 44, Largo, Allegro poco, Largo, Allegro), Pedro António Avondano (Largo da Sonata em Fá maior para Violoncelo e Baixo Contínuo), Wolfgang Amadeus Mozart (Sonata para Fagote e Violoncelo em Sib Maior, K. 292. Allegro, Andante, Rondo, Allegro), Johann Sebastian Bach (Suite para Violoncelo em Sol Maior, Menuet 1 - Menuet 2, Gigue), Giacomo Rossini (seis árias da Ópera Barbeiro de Sevilha com arranjos de Gebauer/Azzolini, Largo - “Ecco ridente in cielo”; Allegro vivace - “Largo al factotum della città”; Andante - “Una voce poco fa”; Allegro - “Dunque io soh...tu non m’inganni”; Allegro - “Zitti zitti, piano piano”; Allegro - "Di sì felice innesto"), Ernesto Nazareth (Floraux, com arranjos de Rui Lopes/Anik Schwall) e Mário Pacheco/Mariza (Há uma música do povo, também com arranjos de Rui Lopes e Anik Schwall).

Rui Lopes estreou-se há dois anos no Carnegie Hall, em Nova Iorque, tendo atrás de si um percurso com diversas distinções e elogios. Anik Schwall nasceu no Luxemburgo em 1992, estuda e toca violoncelo desde os oito anos, tendo já tocado em salas como o Carnegie Hall, o Kennedy Center Concert Hall de Washington, a Simphony Hall (Boston) ou a Elbphilharmonie de Hamburgo.



