Filme de Alfonso Cuarón ganhou em quatro das principais categorias, embora fosse "A Favorita" a receber mais galardões: sete. "Free Solo", o documentário com dois portugueses na equipa, recebeu a distinção na sua categoria.

"Roma" triunfa nos prémios Bafta

“Roma”, do mexicano Alfonso Cuarón, foi hoje o grande vencedor da 72.ª edição dos prémios Bafta do cinema britânico, triunfando em quatro categorias, entre elas a de melhor filme e de melhor realização.

Pela sua interpretação em "A Favorita", Olivia Colman triunfou na categoria de Melhor Atriz.

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Pela sua interpretação em "A Favorita", Olivia Colman triunfou na categoria de Melhor Atriz. Foto: AFP Rachel Weisz recebeu o prémio para Melhor Atriz Secundária em "A Favorita". Foto: AFP O filme "Roma", de Alfonso Cuarón, ganhou quatro distinções, entre as quais as de Melhor Filme e Melhor Realização. Foto: AFP Rami Malek, que fez de Freddie Mercury no filme "Bohemian Rhapsody", foi agraciado com o galardão para Melhor Ator. Foto: AFP Mahershala Ali ganhou o prémio para Melhor Ator Secundário pelo seu desempenho em "Green Book". Foto: DPA

O filme “A Favorita”, do grego Yorgos Lanthimos, foi o que arrecadou maior número de prémios, sete, entre eles o de melhor atriz principal.

A cerimónia dos British Academy of Film and Television Arts realizou-se no Royal Albert Hall, de Londres.

“Roma”, além de melhor filme e melhor realização, venceu ainda na categoria de melhor filme de língua não inglesa e melhor fotografia.

Entre os prémios para “A favorita” Olívia Colman foi distinguida como melhor atriz e Rachel Weisz recebeu o prémio de melhor atriz secundária. O filme levou ainda prémios como o de melhor guião original e melhor filme britânico.

O prémio de melhor ator foi para Rami Malek, no filme “Bohemian Rhapsody”, e Mahershala Ali foi considerado o melhor ator secundário, pelo papel no filme “Green Book”.

O prémio revelação distinguiu a atriz Letitia Wright, pelo papel no filme “Black Panther”, e “Free Solo”, o documentário com dois portugueses na equipa, ganhou na sua categoria.

Lusa



