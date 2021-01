Em fevereiro, o Rockhal irá realizar cinco concertos com distanciamento social, num ensaio supervisionado pelo ministério da Saúde.

Rockhal abre portas a cinco concertos em parceria com ministério da Saúde

Ana B. Carvalho Em fevereiro, o Rockhal irá realizar cinco concertos com distanciamento social, num ensaio supervisionado pelo ministério da Saúde.

Trata-se de uma experimentação da sala de espetáculos Rockhal, em Esch-sur-Alzette, em conjunto com o ministério da Saúde e pretendem trazer de volta a possibilidade de apreciar música ao vivo com a devida segurança sanitária.

A série de concertos, intitulada "Because Music Matters" (Porque a música importa, em português), será realizada com a ajuda de um palco central de 360° em frente de uma audiência de apenas cem pessoas.

Segundo a organização, cada noite corresponderá a um determinado tema, para transmitir a "energia, emoção, sinceridade, melodia e experiência" dos concertos ao vivo.

"Amor Amor". Covid-19 impede gravações da novela no Luxemburgo A nova novela da SIC é centrada na história de uma família portuguesa emigrante no Luxemburgo e de um cantor popular. Autora, Ricardo Pereira e Toy contam ao Contacto os segredos deste projeto que é líder de audiências.

O espaço abre portas no dia 10 de fevereiro para o concerto do francês Mezerg e a 11 de fevereiro "imersos na escuridão, cada espectador será levado a uma viagem sonora abstrata e colorida que foi especialmente composta pelo artista luxemburguês Cleveland". O dia 12 está resevado para os amantes de jazz e soul Claire Parsons + Klein e no dia 13 o Rockhal abre as portas à banda metal Fusion Bomb. A série de concertos termina no dia 14 de fevereiro com o concerto acústico de C'est Karma + Francis of Delirium.



Para além das medidas de segurança postas em prática, incluindo medidas de distanciamento e o uso obrigatório de máscaras a todo o momento, a compra de bilhetes para a série de concertos "Because Music Matters" estará sujeita ao acordo da audiência em sujeitarem-se a um teste à covid-19 gratuito antes de cada concerto e também sete dias mais tarde. "Este processo foi estabelecido para permitir um acompanhamento atento por parte das autoridades sanitárias no contexto de futuras discussões sobre um regresso seguro dos eventos ao vivo no futuro", explica a organização.

Se for bem sucedido, o programa poderá ajudar a preparar o caminho para um regresso a eventos ao vivo no Luxemburgo.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.