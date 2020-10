O documentário que retrata o dia-a-dia das crianças nas aldeias das margens do rio San Juan, na Nicarágua, concorre na categoria de Longa Metragem Internacional.

"River Tales/Cuentos del Rio" vai representar o Grão-Ducado na próxima edição dos Oscáres

O documentário c vai representar o Grão-Ducado na próxima edição dos Óscares. Realizada por Julie Schroell em parceria com a empresa luxemburguesa Calach Filmes, a produção concorre na categoria Longa Metragem Internacional na 93ª gala dos Prémios da Academia. Acompanha o quotidiano de um professor que, em co-autoria com crianças, escreve uma peça de teatro para ajudar a refletir a sua identidade, numa altura em que se pretende pôr em marcha um projeto chinês para construir um canal entre os oceanos Atlântico e Pacífico, nas margens do rio San Juan, na Nicarágua.

Filmado nas margens do rio que simboliza os mais de 500 anos de colonização e exploração de recursos naturais, o filme chamou a atenção da Comissão Nacional de Seleção para os Óscares, composto por seis representantes do audiovisual luxemburguês. Além de Aude-Laurence Clermont Biver da Actors.lu, o painel inclui nomes como Guy Daleiden do Fonds national de soutien à la production audiovisuelle, Claude Pauly, da Fédération Luxembourgeoise des Auteurs et Compositeurs (FLAC), Béatrice Stephany da Association Luxembourgeoise des Techniciens de l’Audiovisuel (ALTA), Yann Tonnar da d’Filmakademie, e Pierre Urbain Fédération des Métiers de l’Animation et de l’Image Virtuelle.

A caminho dos EUA

Apesar de ter sido selecionado pelos luxemburgueses, o filmes só chega aos finalistas se passar no crivo inicial da Academia. Com a cerimónia dos Óscares de 2021 agendada para o 25 de abril de 2021, os nomeados só serão anunciados a 15 de março.

Em exibição nos cinemas luxemburgueses desde 16 de setembro, o documentário tem sido selecionado para ser exibido em diversos festivais de cinema documental, por toda a Europa. Antes de ser o escolhido para representar o Luxemburgo nos EUA, o filme arrecadou o prémio Peripheral Visions Award, em Galway, na Irlanda. Foi também o melhor documentário Ambiental no Close Up Dokufes, em Edimburgo.





