Antigo cruzeiro 'MS Princesse Marie Astrid' vai ser transformado em museu em Schengen

O antigo navio 'MS Princesse Marie Astrid', conhecido pelos cruzeiros no rio Moselle durante anos, foi comprado pela comuna de Schengen e vai ser transformado em espaço museológico.

O contrato de compra e venda foi assinado esta semana entre o burgomestre de Schengen, Michel Gloden, e o proprietário da embarcação, na presença do ministro do Turismo, Lex Delles.

O barco histórico serviu de local para a assinatura dos acordos de Schengen, em 1985, a convenção entre países europeus sobre a abertura das fronteiras e a livre circulação de pessoas. Nos últimos anos tem feito cruzeiros no rio Danúbio, com o nome "MS Regensburg".

Acordos de Schengen foram assinados a 14 de junho de 1985 no navio. Foto: Jean Weyrich/Photothèque de la ville de Luxemburg/1985





Com a compra agora anunciada, o navio vai ser transformado barco-museu, com exposições e eventos de arte ou outras atividades. Vai ficar acostado no novo cais que será construído em Schengen junto ao Museu Europeu.

As obras deverão terminar em 2025 e contam com um orçamento de 5,8 milhões de euros. Segundo um comunicado da Direção geral do Turismo, até o cais em Schengen estar pronto o navio poderá viajar por toda a Europa em ocasiões especiais.



