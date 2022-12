O vídeo de 45 segundos, publicado no TikTok, a primeira publicação da cantora na rede social, já foi visto 11,5 milhões de vezes e recebeu 3,4 milhões de "gostos" .

Rihanna mostra o filho pela primeira vez nas redes sociais

AFP O vídeo de 45 segundos, publicado no TikTok, a primeira publicação da cantora na rede social, já foi visto 11,5 milhões de vezes e recebeu 3,4 milhões de "gostos" .

A cantora Rihanna divulgou o primeiro vídeo do filho, nascido em maio, e cujo pai é o rapper A$AP Rocky. O vídeo de 45 segundos, publicado no TikTok, a primeira publicação da cantora na rede social, já foi visto 11,5 milhões de vezes e recebeu 3,4 milhões de "gostos" desde que foi publicado no sábado.

No vídeo, intitulado "hacked", o bebé pode ser visto a sorrir enquanto tenta agarrar no telefone que a cantora segura.

O filho de Rihanna e do músico A$AP Rocky nasceu em maio. Foto: Tik Tok

A estrela de 34 anos, autora de êxitos como "Umbrella" e "Diamonds", deu à luz em maio, mas para além da data do nascimento, nenhum detalhe tinha sido tornado público, nem sequer o nome da criança.

A cantora nascida em Barbados, cujo nome verdadeiro é Robyn Rihanna Fenty, é agora bilionária graças ao sucesso do lançamento de marcas de maquilhagem, lingerie e vestuário de alta costura, para além da música.

A relação com A$AP Rocky foi oficializada no ano passado.

