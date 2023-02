A cantora, que está grávida de novo, surge numa sessão fotográfica com o filho e o companheiro. Mas não revela o nome do bebé.

Fotos. Rihanna mostra filho pela primeira vez na "Vogue"

Redação A cantora, que está grávida de novo, surge numa sessão fotográfica com o filho e o companheiro. Mas não revela o nome do bebé.

A cantora Rihanna e o seu companheiro, o rapper A$AP Rocky surgem com o filho, de nove meses, numa produção fotográfica publicada na edição britânica da revista "Vogue" que faz capa com a família. É a segunda vez que a cantora mostra o seu primeiro filho, mas o nome do bebé permanece um mistério.

Para apresentar o seu bebé ao mundo a cantora criou propositadamente uma conta no Tik ToK, mostrando num pequeno vídeo o seu bebé, nascido em maio do ano passado. Em menos de 24 horas, a publicação da cantora que celebra 35 anos, no próximo dia 20, atingiu quase sete milhões de visualizações.

Agora, e depois de anunciar (e mostrar) a segunda gravidez no Super Bowl, onde atuou, domingo passado, a cantora de Barbados volta a surpreender os fãs com a entrevista e sessão fotográfica para a revista "Vogue".

Na entrevista intitulada "Rihanna renascida. Como uma superestrela se tornou mãe", a cantora e empresária de Barbados revela a montanha russa que tem vivido desde que deu à luz o primeiro filho. Conta que o parto "foi lindo": "Entramos na maternidade como um casal e saímos como uma família de três. É uma loucura", conta à Vogue, confessando que os primeiros dias "são insanos", sem nunca dormir.

Imagens da sessão fotográfica para a British Vogue.

5 Rhianna, o namorado o rapper A$AP Rocky e o filho na sessão fotográfica para a "Vogue". As imagens foram divulgadas no Instagram da cantora e no da Vogue britânica. Instagram BritishVogue e

Como frisa a jornalista na reportagem, Rihanna nunca revelou o nome do filho. Nem ela, nem o namorado, nem família ou assistentes: "Chamaram-no sempre de bebé na minha presença que me pergunto se o nome dele não será realmente Baby ".

Um português atuou com Rihanna no Super Bowl O guitarrista nasceu nos Açores, mas vive nos Estados Unidos desde criança.

Agora está de novo grávida. Aliás, confessa que o seu desejo é ter mais filhos mas será o que "Deus quiser, eu estou aqui". Sobre o segundo rebento, a cantora diz não ter preferências: “Estou aberta, menina, menino. O que seja". Rihanna diz-se feliz.

