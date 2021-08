Após o romance de 10 anos na famosa série, Jennifer Aniston e David Schwimmer podem estar a namorar, afirma uma revista norte-americana. No episódio especial recente de Friends eles assumiu a atração mútua durante as gravações.

Cultura 9 1 2 min.

Revelação

Friends. Rachel e Ross estarão juntos na vida real

Após o romance de 10 anos na famosa série, Jennifer Aniston e David Schwimmer podem estar a namorar, afirma uma revista norte-americana. No episódio especial recente de Friends eles assumiu a atração mútua durante as gravações.

O romance de Rachel e Ross numa das mais famosas séries de televisão de sempre, Friends, pode ao fim de 27 anos ter ultrapassado a ficção para a vida real.

Jennifer Aniston e David Schwimmer estarão a namorar, noticia a revista Closer. A notícia rapidamente se espalhou pelo planeta com as fãs da série a entrarem em loucura nas redes sociais.

Após 10 anos de gravações da série de TV e 17 anos depois de Friends ter terminado, os dois atores ter-se-ão aproximado depois do episódio especial "Friends: The Reunion", emitido em maio, pela HBO. Neste reencontro, os dois admitiram ter havido uma química entre eles, nas primeiras temporadas da série de televisão.

Segundo a Closer, após o episódio especial, os dois atores concretizaram enfim a antiga atração, estando a encontrar-se. "Começaram a trocar mensagens mal acabaram as filmagens. O David voou de Nova Iorque para ver a Jen em Los Angeles", afirma uma fonte a esta revista.



9 AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. AFP AFP Foto: dpa

Jennifer Aniston tem preparado jantares para os dois, em sua casa, cozinhando ela própria. O par terá ainda sido visto juntos numa visita a uma propriedade vinícola em Santa Barbara na Califórnia, avança a Closer.

Contudo, o representante oficial do ator tornou-se um "desmancha prazeres", ao afirmar ao site HuffPost UK que os rumores sobre o romance, publicados pela Closer "não são verdade". Entre os dois continua apenas a amizade de sempre. Pela internet as fãs insurgiram-se logo, recusando acreditar nestas declarações. "Não vejam desmentir a notícia do namoro", diz uma fã.

Forte atração

No reencontro televisivo, em maio, onde o elenco se juntou para recordar os 10 anos de gravações da sitcom, Jennifer e David revelaram, pela primeira vez, que durante a série sentiram uma atração real um pelo outro.

"Na primeira temporada eu tive uma grande atração pela Jen", admitiu David Schwimmer com Jennifer Aniston a revelar que foi recíproco. "Lembro-me de uma vez ter dito ao David que seria uma pena se a primeira vez que nos beijássemos fosse na televisão", declarou no "Friends: The Reunion". "E, claro, a primeira vez que nos beijámos foi no café [Central Perk] Então, canalizámos nossa atração e amor para o Ross e Rachel!".

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Os dois justificaram que naquela época ambos tinham parceiros, "estávamos sempre numa relação" por isso, “nós nunca cruzámos esse limite, respeitámos isso”. Namoro, só mesmo, entre Rachel e Ross, na série de TV.

Atualmente, ambos os atores estão solteiros. Depois do divórcio de Brad Pitt, em 2005, Jennifer voltou a casar-se, o ator Justin Theroux, em 2015. O casal esteva junto desde 2011, mas em 2017 divorciaram-se. Já David Schwimmer foi casado com a fotógrafa Zoë Buckman de 2010 a 2017, com quem teve a filha Cleo, nascida em 2011.

Elenco de ‘Friends’ reunido! Veja como eles estão agora Não dá para acreditar. Os seis atores da famosa série juntaram-se num encontro e Jennifer mostra a foto no instagram. Será que eles vão voltar?

Apesar do desmentido, a notícia deste romance corre mundo e os milhões de fãs da série recusam-se a acreditar que os dois atores não estejam finalmente juntos.









Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.