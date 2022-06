Prémio de Jornalismo Luso-Alemão distingue textos jornalísticos publicados em Portugal e na Alemanha sobre a cultura, sociedade, economia e política destes países.

Jornalismo

Reportagens do Contacto vencem prémio na Alemanha

Redação

Dois artigos publicados originalmente no jornal Contacto venceram o Prémio de Jornalismo Luso-Alemão, no segundo e terceiro lugar.

O segundo lugar foi atribuído à reportagem de Tiago Carrasco intitulada "As vítimas lusófonas da extrema-direita alemã". O terceiro prémio foi arrecadado por Ricardo J. Rodrigues com a reportagem "Como os contentores viraram o mundo do avesso".

A vencedora do primeiro prémio foi a jornalista Maria João Delgado Guimarães com uma série de reportagens e entrevistas sobre as eleições alemãs no jornal Público.



O prémio distingue todos os anos, "textos jornalísticos publicados em Portugal e na Alemanha sobre a cultura, sociedade, economia e política do outro país".

À esquerda, Ricardo J. Rodrigues, jornalista do Contacto e vencedor do terceiro prémio, ao lado da vencedora do primeiro prémio, Maria João Delgado Guimarães. À direita na foto, Tiago Carrasco, correspondente do Contacto e vencedor do segundo prémio. Foto: DR

O galardão é uma iniciativa da Associação São Bartolomeu dos Alemães em Lisboa, em cooperação com o Goethe-Institut Portugal, a Câmara do Comércio e Indústria Luso-Alemã, a Central Alemã para o Turismo em Portugal, o Camões Berlim, a Delegação de Turismo de Portugal na Alemanha e é apoiado pela Embaixada da República Alemã em Lisboa e pela Embaixada de Portugal em Berlim.



