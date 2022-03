Saiba o que fazer nos próximos dias.

Guia cultural

Regresso da Cavalcade de Pétange é ponto alto deste domingo

Madalena QUEIRÓS Saiba o que fazer nos próximos dias.

Sexta-feira, 25 de março, às 20:00, nas Rotondes

Shida Shahabi

Foto: DR





A pianista/compositora Shida Shahabi, sediada em Estocolmo, cresceu a ouvir uma vasta gama de música, uma mistura de pop persa dos anos 70, MTV e música clássica. Durante os seus estudos, trabalhou com arte relacionada com o som e continuou a trabalhar com várias formas de música, fazendo instalações sonoras específicas do local e tocando em diferentes bandas. O seu álbum de estreia de 2018, Homes, foi lançado com grande aclamação.



Sábado, 26 de março, às 15h20, partida da estação de comboio de Diekirch em viagem até ao Luxemburgo

Foto: CFL

Stand up comedy : Jess Bauldry & Co (em inglês) no 39° Festival da Migrações, organizado pelo CLAE

Os comediantes Jess Bauldry & co estão à sua espera para um espetáculo que promete muitas risadas.

Domingo, 27 de março, às 10h50, partida da estação de comboio de Diekirch em viagem até ao Luxemburgo

Concerto acústico: Cubañol no 39° Festival das Migrações, organizado pelo CLAE

Foto: CLAE

O quarteto Cubañol revisita a musica tradicional cubana.

Domingo 27 de março, pelas ruas de Pétange, às 14h11

Cavalcade de Pétange

Foto: Laurent Blum

Este mês, Esch 2022 coloca Pétange no centro das atenções. Um programa que chega mesmo a tempo para a 65ª Cavalcade que terá lugar no domingo 27 de Março, após dois anos de abstinência. Um desfile que estará em contraste com o habitual, uma vez que os organizadores prometem um espetáculo em grande escala este ano.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.