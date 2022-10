A relíquia, que guarda as marcas de cada um dos membros dos "Fab Four", nasceu no canto de uma mesa durante uma refeição antes do último concerto dos Beatles no estádio de Candlestick Park, em 1966.

Música

Recordação do último concerto dos Beatles reaparece 55 anos depois

AFP

Era uma toalha de mesa com esboços feitos pelos Beatles antes do último concerto oficial da banda em São Francisco e foi devolvida aos seus proprietários mais de 50 anos depois de ter sido roubada.

A relíquia, que guarda as marcas de cada um dos membros dos "Fab Four", nasceu no canto de uma mesa durante uma refeição antes do último concerto dos Beatles no estádio de Candlestick Park, em 1966.

John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr deixaram a sua marca, tal como a cantora Joan Baez. O proprietário do restaurante, Joe Vilardi, emoldurou imediatamente a toalha. Mas a relíquia foi roubada depois de apenas uma semana em exposição no bar.

A preciosa toalha de mesa esteve desaparecida durante 55 anos... até que chegou uma ligação do Texas, recebida pelo neto Vilardi. "Foi uma senhora que me perguntou se a nossa família tinha um negócio de catering em São Francisco, e eu senti imediatamente que [a chamada] tinha algo a ver com a toalha de mesa", disse Michael Vilardi à AFP.

"O irmão da senhora tinha a toalha de mesa, não sabia o que fazer com ela e guardou-a durante todos estes anos", contou.

Segundo a versão da mulher, o irmão tinha recebido a toalha como pagamento de uma dívida. "Tentou vendê-la, mas como foi roubada, poderia ter-se metido em problemas, por isso irmã convenceu-o a devolvê-la. "Ninguém pensou que alguma vez veríamos a toalha de novo e todos nós tínhamos crescido a ouvir a história contada pelo meu avô", acrescentou.

A toalha de mesa vai agora ser leiloada. O feliz comprador poderá ver de perto o pôr-do-sol psicadélico esboçado por John Lennon, os retratos esboçados por Paul McCartney e Joan Baez, e as assinaturas de George Harrison e Ringo Starr.

A recordação única pode chegar aos 25.000 dólares, de acordo com a casa de leilões Bonhams.

