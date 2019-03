Filme do realizador britânico Richard Billingham distinguido na nona edição do certame que teve quase 19 mil espectadores.

"Ray & Liz" ganha Grande Prémio do LuxFilmFest

Numa edição que contou com 18.600 espectadores, segundo dados da organização, o vencedor do Grande Prémio do LuxFilmFest foi o drama social "Ray & Liz" do britânico Richard Billingham. Nas palavras do argentino Pablo Trapero, presidente do júri, o filme foi considerado "artisticamente radical, profundo, autêntico e compassivo, mostrando uma realidade social universal", tratando-se de um retrato da vida em Birmingham durante a década de 80 que "suscita fortes emoções e confronta o público com uma condição humana cruel mas que deve ser encarada de frente".



Como vencedor, "Ray & Liz" é, nesta nona edição do Festival, o sucessor de "Foxtrot" (2018), "The Other Side of Hope" (2017) e "Land of Mine" (2016). Embora o filme já tenha sido distinguido no ano passado pelo Festival de novo cinema em Montreal, além das presenças nos BAFTA ou no Festival de Cinema de Nova Iorque, Billingham explica que nunca frequentou "uma escola de cinema" e só se relaciona com a indústria cinematográfica através dos seus produtores.



Outros filmes galardoados nesta edição: "Selfie" (Documentário), de Agostino Ferrente; "Les Oiseaux de Passage" (Prémio do Público), de Cristina Gallego e Ciro Guerra; "The realm" (Prémio da Crítica), de Rodrigo Sorogoyen; "Styx" (Prémio do júri jovem), de Wolfgang Fischer; "La Révolution Silencieuse" (Prémio do júri escolar), de Lars Kraume; "Matti et Sami et les Trois Plus Grosse Erreurs de l'Univers" (Prémio do júri infantil), de Stefan Westerwelle e "Raf, ma Girafe" (favorito das crianças), de Barbara Bredero.











