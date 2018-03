O rapper português Andy Scotch, músico natural da Mealhada, aproveitou mais uma passagem pelo Luxemburgo para lançar e apresentar este fim de semana o seu mais recente single “Monsters”. A canção aborda o tema da depressão e os “monstros” que dela surgem.

Cultura 1

Rapper português grava no Luxemburgo

O rapper português Andy Scotch, músico natural da Mealhada, aproveitou mais uma passagem pelo Luxemburgo para lançar e apresentar este fim de semana o seu mais recente single “Monsters”. A canção aborda o tema da depressão e os “monstros” que dela surgem.

“Eu sempre escrevi sobre a minha vida e o que me rodeia, o tema surgiu porque já passei pelo sucedido, por também ter perdido amigos derivado a depressão e por também diariamente receber muitas mensagens de fãs que desabafam a vida deles”, contou, ao CONTACTO, André Valezim Carvalho, nome verdadeiro de Andy Scotch.

“De uma certa forma a minha música tem ajudado [essas pessoas]. Recebo todo o tipo de mensagens, desde pessoas que sofrem de bullying a pessoas que foram abandonados pelos pais, que sofreram maus tratos e/ou violação... Todo o tipo de problema que possas imaginar”, explicou ainda o rapper luso que mantém uma forte ligação ao Luxemburgo, onde já gravou por diversas vezes.

O videoclipe de “Monsters” foi gravado na íntegra no Grão-Ducado. “Estou no Luxemburgo uma temporada a fazer vários trabalhos relacionados com a música, desde espetáculos e trabalho de estúdio. Gravei também aqui no país pelo facto da grande comunidade Portuguesa e pelas imensas dificuldades que o nosso povo passa por aqui. Nem tudo é um mar de rosas, as pessoas estão aqui para lutar por um futuro melhor. Muitos não sabem, mas muita gente passa dificuldades e essas dificuldades deixam marcas”, justiçou Andy Scotch.

O realizador do videoclip de “Monsters” é Pedro Machado, também natural da Mealhada, e que já trabalhou com Andy por diversas ocasiões. O jovem vive no Luxemburgo há catorze anos.

“Estando no Luxemburgo uma temporada, aconteceu gravar cá e também porque adoro a visão do Pedro Machado e temos uma boa ligação juntos”, sublinhou Andy Scotch ao nosso jornal.

“Quero agradecer a D. Rosa Pereira pelo carinho e o apoio que tem dado ao meu trabalho e por ter cedido o espaço para um dos cenários do clip, agradecer ao Ruben Soares (Suarez) por ser o meu braço direito nesta caminhada, e ter o seu apoio incondicional e também a Moving Films pelo excelente trabalho que tem feito e que recomendo”, rematou o jovem músico, após o concerto no Shots Bar, em Dudelange.



Paulo Dâmaso



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.