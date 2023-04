Sem planos para o fim de semana? O Contacto dá-lhe algumas sugestões.

Rap português, cinema e aventuras na natureza para o fim de semana

Filipa MATIAS PEREIRA Se ainda não tem planos para o fim de semana, pode aproveitar as sugestões do Contacto. Eis algumas propostas para conviver enquanto pratica exercício físico, para assistir a uma peça de teatro ou para ir a um concerto.

Sexta-feira, dia 14, das 11h30 às 13h30, na Cidade do Luxemburgo Ciclismo com “Um americano no Luxemburgo”



Está à procura de uma aventura depois de uma intensa semana de trabalho? Então este passeio de bicicleta é para si. Durante duas horas, um guia vai levá-lo a percorrer tranquilamente um circuito para descobrir os principais pontos turísticos da Cidade do Luxemburgo.

O percurso foi pensado por Mike McQuaide, um ciclista de estrada e de montanha, apelidado nas redes sociais como “Um americano no Luxemburgo”. Não se preocupe que este passeio não vai exigir muito esforço físico. O trajeto passa essencialmente por ruas do centro da cidade e os elevadores públicos dão uma ajuda para evitar as subidas mais íngremes. O bilhete custa 20 euros.



Sexta-feira, dia 14, das 12h30 às 13h30 e das 18h45 às 19h45, e sábado, dia 15, das 10h às 11h, na Place d’Armes, capital

Corrida com a FatBetty.Run

Aliar a corrida a uma visita turística é a proposta da FatBetty.Run, equipa de corrida do Luxemburgo. O conceito é inovador e permite aos fãs de corrida praticarem a atividade desportiva enquanto aproveitam para explorar a capital.

Para se juntar à equipa da FatBetty.Run só tem de se equipar a rigor e comparecer na Place d’Armes nos horários indicados. Não se preocupe com o seu ritmo de corrida porque o objetivo da organização é promover o convívio entre atletas e não a competitividade. Os eventos são gratuitos e não é necessária inscrição.

Sábado, dia 15, 21h30, no Rockhal, Esch-sur-Alzette

Concerto de Plutonio

O rapper português Plutonio sobe ao palco do Rockhal, sala de espetáculos de Esch-sur-Alzette, no sábado, dia 15. As portas abrem às 20h e o início do concerto ficará a cargo do Dj Fifty.

Apesar de ser considerado um rapper, Plutonio alterna a sua música entre Hip-hop e Rhythm and blues (RnB), evidenciando também uma influência de Afrobeats.

Com uma carreira de sucesso de mais de 10 anos, o artista tem feito sucesso não só em Portugal como além-fronteiras. Em 2019, alcançou o primeiro disco de platina com o álbum Sacrifício.

O rapper de ascendência moçambicana aposta agora na projeção do seu trabalho no plano internacional e está também a preparar o quarto álbum de estúdio, que deverá ser lançado no próximo ano. O bilhete custa 39,85 euros.

Sábado, dia 15, das 10h às 20h, e domingo, dia 16, das 10h às 18h, no centro cultural Opderschmelz, Dudelange

Festival LuxCon 2023

Nos dias 15 e 16 de abril, o festival LuxCon está de volta para a sua 10ª edição com debates, apresentações, concursos, exposições e workshops. Organizado pela Science Fiction & Fantasy Society Luxembourg, este evento promete levar os participantes para um universo de ficção científica e fantasia.

Na edição deste ano, vão marcar presença no evento diversas personalidades, como o escritor americano Peter V. Brett, autor da saga Demon Cycle, Cheryl Morgan, editora britânica de ficção científica, e Brian Muir, escultor do icónico capacete de Darth Vader. As crianças com menos de 12 anos não pagam e os bilhetes para adultos custam 5 euros por dia, ou 9 euros para o fim de semana.

De 19, quarta-feira, a 21, sexta-feira, das 20h às 21h, no Théâtre National du Luxembourg, capital

Peça de teatro “Lovefool”

Gintare Parulyte, atriz, autora, diretora de teatro e cineasta, leva ao Théâtre National du Luxembourg a peça “Lovefool”, onde retrata uma jovem que procura o amor nos lugares errados.

Com esta produção, Parulyte quer mostrar os efeitos da masculinidade tóxica e o impacto do crescimento com pais emocionalmente ausentes. Mas “Lovefool” narra também a esperança num mundo melhor e a importância de procurar o amor verdadeiro e a autoestima. O bilhete custa 20 euros e 1,5 euros para quem tem o passaporte cultural.

