Rádio portuguesa tornou-se rapidamente num importante elo de ligação dos portugueses do Grão-Ducado com as suas língua e cultura.

Aniversário

Rádio Latina comemora 30 anos de emissões no Luxemburgo

Redação Rádio portuguesa tornou-se rapidamente num importante elo de ligação dos portugueses do Grão-Ducado com as suas língua e cultura.

A Rádio Latina (pertencente ao mesmo grupo do jornal Contacto) celebra esta quarta-feira 30 anos de existência. Foi fundada em 5 de outubro de 1992 num Luxemburgo onde os portugueses eram, e continuam a ser, a maior comunidade estrangeira residente no país.

No início da década de 90, as televisões por cabo, os telemóveis e a Internet eram uma miragem, e a Rádio Latina tornou-se rapidamente num importante elo de ligação dos portugueses do Grão-Ducado com as suas língua e cultura.



Leia mais no artigo da Rádio Latina.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.