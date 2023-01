Muita música e dança, e não só. Veja as nossas sugestões culturais para os próximos dias no Grão-Ducado.

Quer tornar-se uma estrela do TikTok? As sugestões culturais dos próximos dias

Sexta-feira (13), das 13h30 às 15h30, SKIP, 8 Av. des Hauts-Fourneaux, 4362 Esch-sur-Alzette

Workshop de música rap com Taipan

O músico Taipan convida os jovens a descobrir o universo do rap e da sua criação. Um atelier onde vai haver partilha e debate no quadro da exposição "Pure Europe na Möllerei". Para um público jovem com mais de 12 anos.

Sexta-feira (13), das 17h às 19h, sábado e domingo, das 10h às 16h, na Rockhal

Workshop "ça tourne!"

Gosta de fazer vídeos no TikTok? Tem muitas ideias e gostaria de expressá-las com criatividade? Gostaria de descobrir a técnica por detrás dos filtros e efeitos? Ou quer apenas vir para tentar descobrir como se trabalha num estúdio? Neste workshop, os participantes aprendem a trabalhar num estúdio e, juntos, produzem um vídeo musical, desde a ideia até à conclusão.

Será possível familiarizar-se com os diferentes papéis, seja à frente ou atrás da câmara, ou durante a pós-produção. Os jovens vão poder desenvolver as suas ideias em conjunto, participar na conceção do videoclipe e executá-lo de forma criativa e coletiva durante um fim de semana. Os formadores são eles próprios artistas e profissionais do mundo audiovisual, e acompanham os jovens em cada processo.

O objetivo é produzir um vídeo musical pessoal e original no qual os próprios participantes desempenhem todos os papéis. O custo é de 15 euros.

Sexta-feira (13), das 17h30 às 18h30, no Cercle Cité

Exposição "Gast Michels: Movimento em cor, forma e símbolos"

Desde outubro até 22 de janeiro, o Cercle Cité e o Museu Nacional de História e Arte apresentam a primeira retrospetiva abrangente do artista Gast Michels, cobrindo 30 anos da sua carreira. A exposição "Gast Michels (1954-2013): Movimento em cor, forma e símbolos" no Cercle Cité com o curador Paul Bertemes, descobre o mundo do artistas cheio de sinais e símbolos, bem como a abordagem quase semiótica do artista nas suas obras sobre papel. Entrada gratuita, sem registo, mas sujeito a disponibilidade.

Sábado (14), das 14h às 16h, no Teatro de Esch

Atelier de iniciação ao hip- hop

Para crianças e jovens a parir dos 8 anos. Será possível aprender as técnicas do estilo de dança hip-hop e algumas coreografias curtas.

Sábado (14), a partir das 19h30, na Philharmonie

Concerto "The very best os Saxitude"

Saxitude é tudo sobre saxofones e atitude. Fundada em 2004, a Saxitude adquiriu uma sólida reputação de qualidade e perfecionismo nas suas performances. Isto levou a uma série de concertos e digressões por todo o mundo. Os quatro saxofonistas da banda transmitem alegria, swing e bom humor para onde quer que vão. Tudo isto com muita energia e criatividade. O grupo é composto por Robi Arend no saxofone tenor, Pierre Cocq-Amann e Dominique Gatto no saxofone alto, e Gregory Ney no saxofone barítono. O concerto tem um custo de 25 euros.

Domingo (15), a partir das 15h, no Casino 2000, em Mondorf–les-Bains

Chá dançante

Venha e redescubra a alegria de dançar. Para a maior felicidade dos amantes da dança, as orquestras vão obrigá-lo a dançar, seja um ritmo frenético ou mais clássico. Vários estilos musicais serão apresentados: rock, tango, salsa, valsa, sem esquecer os famosos êxitos dos anos 70, 80 e 90, e muitos mais...

