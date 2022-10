Prémio foi atribuído em Portugal.

Media

Quer filmar o seu casamento? Videógrafo português que vive no Luxemburgo é o melhor do ano

Henrique DE BURGO O videógrafo português residente no Luxemburgo, Nelson Coelho, conhecido pelos seus vídeos de casamento, recebeu mais um prémio internacional, desta vez em Portugal.

O videógrafo português residente no Luxemburgo, Nelson Coelho, conhecido pelos seus vídeos de casamento, recebeu mais um prémio internacional, desta vez em Portugal.

O prémio "Videógrafo do ano 2022" foi atribuído pela Associação Portuguesa dos Profissionais da Imagem (APPIMagem), no evento "The Way", que decorreu recentemente em Vila do Conde.

Além do prémio de "Videógrafo do ano", Nelson Coelho foi ainda distinguido com o melhor vídeo nas categorias "Reportagem Social" e "Criação Livre".

Casava-se mais no Luxemburgo antes da pandemia Em 2021, foram celebrados 1.945 casamentos no Luxemburgo.

Entre vários prémios, em 2015, foi premiado no Brasil com o primeiro e terceiro lugares em filmes de casamento e foi distinguido pela Federação Europeia de Fotógrafos Profissionais com o prémio "Qualified European Videographer".

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.