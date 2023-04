Esta semana foram anunciadas mais duas longas-metragens com dedo luxemburguês no festival de cinema internacional.

Quatro coproduções luxemburguesas no Festival de Cannes

Henrique DE BURGO Esta semana foram anunciadas mais duas longas-metragens com dedo luxemburguês no festival de cinema internacional.

Há mais duas coproduções luxemburguesas que vão fazer parte das seleções oficiais da 76ª edição do Festival de Cinema de Cannes.

Uma delas é a longa-metragem "Lost Country", do realizador sérvio Vladimir Perišić e coproduzida pela luxemburguesa Red Lion. O filme fará parte da secção "La Semaine de la Critique", dedicada à descoberta de novos talentos cinematográficos.

Também a longa-metragem "Conann", do género fantástico, realizada pelo francês Bertrand Mandico e coproduzida pela luxemburguesa Les Films Fauves estará em Cannes.

Será exibida na "Quinzena dos Realizadores", uma secção paralela do festival que visa destacar trabalhos mais singulares e visionários do cinema contemporâneo.

O Festival de Cannes, que decorre entre 16 e 27 de maio, vai contar também com outras duas coproduções luxemburguesas: o documentário "Youth" do realizador chinês Wang Bing, e a longa-metragem "Os Delinquentes" do realizador argentino Rodrigo Moreno.

