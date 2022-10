É um dos problemas dos concertos no Luxemburgo. A audiência parece estar adormecida e dificilmente se levanta da cadeira mesmo com a voz potente do Pedro Abrunhosa a chamar pela plateia.

O poder das mulheres

Quando o Pedro Abrunhosa passou ao meu lado…

Madalena QUEIRÓS É um dos problemas dos concertos no Luxemburgo. A audiência parece estar adormecida e dificilmente se levanta da cadeira mesmo com a voz potente do Pedro Abrunhosa a chamar pela plateia.

Confesso que ontem à noite fui um dos momentos altos da minha vida. O escritor de canções Pedro Abrunhosa saltou do palco e passou mesmo ao mesmo lado. Passeou entre as cadeiras da plateia do Casino 2000, tirou selfies e até deu um passo de dança com uma das raparigas da audiência. E ainda comentou: “Não sabia que havia tantas portuguesas bonitas fora de Portugal!



Olhos escondidos por trás dos óculos escuros. Subiu às cadeiras da plateia sempre a cantar.

Voz grave e passo seguro, microfone na mão a encantar a audiência que mal se levantou da cadeira. Sim. É um dos problemas dos concertos no Luxemburgo. A plateia parece estar adormecida e dificilmente se levanta mesmo com a voz do Pedro Abrunhosa a chamar pelas pessoas. Tenho saudades dos concertos em Portugal com plateias que saltam das cadeiras, cantam e dançam como se não houvesse amanhã.

Nem o tom arrepiante do grupo de cantares alentejanos de Pias, que se estreou neste concerto ao lado de Pedro Abrunhosa abanou uma plateia, que parecia indiferente. E que só no final acordou para uma ovação de pé ao espetáculo numa sala que estava praticamente cheia.

“O meu Deus é A.M.O.R.”

Ontem à noite o Pedro Abrunhosa passou mesmo ao meu lado por entre as cadeiras da plateia. E condenou a guerra na Ucrânia e homenageou a luta das mulheres no Irão. Condenou quem em nome de Deus mata só porque se tem o cabelo fora do lenço. E prestou uma homenagem a todas as mães ucranianas e todas as mães russas que sofrem porque têm os seus filhos na guerra.

Evocou Jorge Palma e Leonardo Cohen.

“Se eu fosse um dia o teu olhar”

Ontem à noite o Pedro Abrunhosa passou mesmo ao meu lado por entre as cadeiras da plateia. Mas quem eu queria ter ao pé de mim eras tu.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.