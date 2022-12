Uma prova de cervejas de Natal no Castelo de Wiltz, um quiz de São Nicolau na catedral de Notre-Dame, concertos e teatro. Estas são as melhores sugestões para aproveitar o primeiro fim de semana de dezembro no Grão-Ducado.

Prova de cervejas, quiz de São Nicolau e mais para fazer nos próximos dias

Quinta-feira (1 de dezembro) às 17h30, no Castelo de Wiltz

Festival Prova de cervejas de Natal

É altura de brindar à época festiva na microcervejaria do Castelo de Wiltz. Na quinta-feira, a partir das 17h30, uma degustação de diferentes tipos de cervejas de Natal leva-o para o mundo dos aromas quentes e picantes. Os cervejeiros do Castelo, Jéremy e Fabien, vão apresentar as suas cervejas favoritas da época natalícia. A prova tem o custo de oito euros.

Quinta-feira (1), às 20h, no De Gudde Wëllen

Concerto de Jean Jean

O trio francês Jean Jean está prestes a lançar um novo álbum e esta quinta-feira, a partir das 20 horas, dará a oportunidade aos fãs de descobrir algumas das músicas ao vivo no De Gudde Wëllen, na Cidade do Luxemburgo. O grupo, que compõe e mistura estilos de math rock, post-rock e electro de uma forma única, promete um concerto inesquecível. Jean Jean já tomou as estradas da Europa, Japão e EUA e, no palco, o trio é como a sua música: terrivelmente habitada, sorridente e comunicando uma alegria de vida inefável. O preço dos bilhetes varia entre os 9 e os 15 euros.

Sexta-feira (2) e sábado (3), às 20h, no Grande Teatro da Cidade do Luxemburgo

Peça de teatro "Smith & Wesson"

A peça de teatro "Smith & Wesson", escrita e dirigida pelo escritor italiano Alessandro Baricco, responsável por alguns dos mais belos textos da literatura europeia contemporânea (Novecento, Castelli della rabia), é uma história sobre um trio improvável que desafia os seus medos e a sua própria marginalidade. Todos procuram uma história memorável, um feito extraordinário, para alcançar algo que seja verdadeiramente deles. Esta peça, uma bela metáfora para a ousadia, a escravatura, mas também para a sociedade do espetáculo, transforma-se numa trágica comédia. Os bilhetes variam entre os 8 (crianças) e os 20 euros (adultos).

Sábado (3), a partir das 13h, na Catedral de Notre-Dame

Jogo Quiz de São Nicolau na catedral

Este sábado, aproveite para passar na Catedral de Notre-Dame, na capital, com um pequeno grupo ou em família, com crianças entre os 8 e os 12 anos, para participar no tradicional quiz de São Nicolau. Em oito estações, perguntas interessantes e divertidas têm de ser respondidas sobre o santo, as suas roupas, os seus estatutos e os presentes que dá às crianças bem-comportadas. No final, serão lidas histórias sobre as lendas, anunciadas as respostas para o questionário e distribuídos prémios aos vencedores. O jogo decorre entre as 13h e as 14h30 na porta principal da catedral e termina com a entrega de prémios às 15h30 na escola ErwuesseBildung, na avenue Marie-Thérèse.

Domingo (4), a partir das 20h, nas Rotondes

Concerto de Sofia Portanet

A cantora alemã Sofia Portanet nasceu a 9 de novembro de 1989 (33 anos) e chegou ao mundo com a queda do Muro de Berlim. Agora, ela própria está a derrubar paredes com a sua nova interpretação do género musical de punk rock Neue Deutsche Welle ("Nova Onda Alemã"): canta em três línguas (inglês, francês e alemão) e tem atuado internacionalmente na Europa e nos EUA. Este domingo, atua no centro cultural Les Rotondes, na capital. O bilhete custa 23 euros.

